Hervé Niquet est l'invité de Musique Matin

Nommé chef de chant à l’Opéra de Paris en 1980, Hervé Niquet travaille aux côtés de Rudolf Noureev et Serge Lifar. D’abord membre des Arts Florissants entre 1985 et 1986, il fonde en 1987 le Concert Spirituel, un ensemble sur instruments anciens ayant pour but de faire revivre les grandes œuvres du répertoire français jouées à la cour de Versailles. En collaboration étroite avec le Centre de Musique Baroque de Versailles, Hervé Niquet contribue également à la redécouverte de musiciens des XVIIème et XVIIIème siècles comme Jean Gilles, Joseph Bodin de Boismortier, Marc-Antoine Charpentier ou encore André Campra.

Grand défenseur de la musique française, c’est à la tête d’orchestres prestigieux tels que l’Akademie für Alte Music de Berlin, le Sinfonia Varsovia, le Rias Kammerchor ou l’Orchestre Philharmonique de Radio France qu’il défend ce répertoire et collabore avec de nombreux metteurs en scène. Soucieux de transmettre son travail, il est au cœur d’actions pédagogiques réalisées auprès de jeunes musiciens. En 2011, il devient Directeur musical du Chœur de la Radio flamande et premier chef invité du Philharmonique de Bruxelles. Impliqué dans la création du Palazzetto Bru Zane à Venise, il participe à l’enregistrement d’œuvres inédites ou méconnues.

Il a dirigé de nombreuses œuvres instrumentales dont « Fireworks » et « Water Music » de Georg Friedrich Haendel qui lui ont valu un Edison Award en 2004.

L'année 2017, célébrant les trente ans du Concert Spirituel, est marquée par trois créations originales ainsi que par la sortie d'un disque consacré au Messie de Händel (Alpha Classics).

Le Concert Spirituel

Hervé Niquet, direction

Diana Axentii, soprano

Sébastien Droy, ténor

Mikhail Timoshenko, baryton-basse

J. P. A. Martini, Messe des morts à grand orchestre dédiée aux mânes des compositeurs les plus célèbres

H. Berlioz, Messe solennelle

Coproduction Festival Berlioz, Bru Zane France, Le Concert Spirituel

