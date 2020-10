"Heroes", le nouveau disque de l'altiste Adrien La Marca

Heroes, le nouveau disque d'Adrien La Marca sorti sur le label La Dolce Volta, aborde trois pièces pour alto et orchestre : le concerto pour alto de William Walton, On the Reel du compositeur belge Gwenaël Mario Grisi, ainsi qu'une transcription du ballet Roméo et Juliette de Prokofiev.

Né en 1989, Adrien La Marca commence l’étude de la musique à l’âge de six ans au conservatoire d’Aix-en-Provence. En 2005, il remporte le premier prix du concours national des jeunes altistes à Lille et est admis au conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris dans la classe de Jean Sulem. En 2008, il est invité à l’International Music Academy où il travaille avec Robert Mann, Pamela Franck, Nobuko Imaï, Sadao Harada et Seiji Ozawa. Il poursuit ensuite ses études auprès de Tatjana Masurenko, Nobuko Imaï, Lawrence Power, Hatto Beyerle, Antoine Tamestit et Yuri Bashmet.

Le jeu d’Adrien La Marca est caractérisé par une profonde expression alliée à une maîtrise instrumentale survolant tous les répertoires. Sa richesse sonore unique combinée à une présence charismatique naturelle créent une connexion émotionnelle immédiate avec son public.

2014 est un tournant important de sa vie musicale : il remporte le titre de Révélation Soliste instrumental de l’année aux Victoires de la Musique classique.

Lors de la saison 2018-19, il fait ses débuts avec des orchestres majeurs : Philharmonique de Radio France, Orchestre National de France, Polish National Radio Orchestra, Hong Kong Sinfonietta, Capitole de Toulouse, Insula, Metz, Les Siècles. Il est également le premier « Artiste en résidence » avec l’Orchestre Philharmonique Royal de Liège durant toute cette saison.

Depuis 2013, il partage avec son frère, Christian-Pierre, la direction artistique du Festival du Forez dans la Loire.

Heroes, le nouveau disque d'Adrien La Marca

Le nouveau disque d'Adrien La Marca, "Heroes", sort sur le label La Dolce Volta. Accompagné de l'Orchestre Philharmonique Royal de Liège dirigé par Christian Arming, l'altiste incarne un personnage héroïque au travers des morceaux de cet album "scénarisé".

“Un héros qui se promène au cœur de la musique de ballet russe avec Prokofiev, puis dans le lyrisme de la musique anglaise de l’entre-deux-guerres avec Walton, jusqu’à la musique littéralement scénarisée d’aujourd’hui avec Grisi, sachant qu’On the Reel est directement écrit à partir d’analyses de scénarios." Adrien La Marca

En 2018, Adrien La Marca avait entamé une résidence d’artiste au sein de l’Orchestre Philharmonique Royal de Liège. Après une saison passée aux côtés des musiciens de l’orchestre, le jeune altiste français enregistre son premier disque concertant. Heroes aborde trois pièces pour alto et orchestre. Le concerto pour alto de Walton, On the Reel du compositeur belge Gwenaël Mario Grisi et une transcription du ballet Roméo et Juliette de Prokofiev.

Prochains concerts

Samedi 31 octobre à 15h00 au Théâtre des Bouffes-du-Nord à Paris, dans le cadre du Festival La Dolce Volta

Concert de sortie de l’album Heroes avec Théo Fouchenneret au piano et Adrien La Marca l'alto

5 novembre 2020 à Berlin, Piano Salon Christophori

Concert de sortie de l’album Heroes, avec Adrien La Marca à l'alto et Julien Quentin au piano