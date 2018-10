Hélène Guilmette est l'invitée de Musique Matin

Il n’y a pas de mythe plus représentatif du courage amoureux que celui d’Orphée et Eurydice. Si entrer au coeur des Enfers n’est un privilège donné qu’aux morts, Orphée est l’un des rares, avec Thésée, Enée et Télémaque (fils d’Ulysse), à avoir réussi non seulement à pénétrer dans ces lieux mystiques, mais surtout à en ressortir, grâce à la force de l'amour”