Julien Behr est l'invité de Musique Matin

"Confidence" le 28 septembre chez Alpha

C’est le répertoire romantique français composé entre 1800 et 1900 que le ténor choisit ici pour son premier récital intitulé Confidence. Un programme conçu par le Palazzetto Bru Zane et Alexandre Dratwicki et composé d'œuvres très diverses, entre grand opéra, opéra comique et airs célèbres ou de raretés absolues...

Léo DELIBES

Lakmé : Prendre le dessin d'un bijou (Acte I) / Fantaisie aux divins mensonges (Acte I) Air de Gérald (Cavatine de Gérald)

Julien Behr, Orchestre de l'Opéra de Lyon, Pierre Bleuse

ALPHA

Charles GOUNOD

Cinq Mars : a vous ma mère, à vous

Julien Behr, Orchestre de l'Opéra de Lyon, Pierre Bleuse

ALPHA

Johnny HESS - Charles TRENET / Arthur LAVANDIER (arr.)

Vous, qui passez sans me voir - arrangement pour ténor et orchestre

Julien Behr, Orchestre de l'Opéra de Lyon, Pierre Bleuse

ALPHA

Arsace dans "Bérénice" du 26 septembre au 17 octobre 2018 à l'Opéra Garnier

Titus, qui aimait passionnément Bérénice, la renvoya de Rome « malgré lui, et malgré elle », raconte Suétone. De ce récit fameux, Racine fit le cœur d’une tragédie sans égale, Bérénice, dont la simplicité d’action constitua l’un des enjeux d’écriture. Titus et Bérénice s’aiment, tentent et refusent de se comprendre sous les yeux d’Antiochus, amoureux sans espoir. En se saisissant aujourd’hui de la « tristesse majestueuse » de ces alexandrins, parmi les plus grands vers de la langue française, Michael Jarrell magnifie la puissance des mots et en fait le vecteur d’identités et d’espaces sans cesse questionnés, de Rome à Jérusalem...”

Prochains concerts

Bérénice (Arsace) de M. Jarell

Du 26/09 au 17/10 : Opéra de Paris Hamlet (Laertes) d’A. Thomas

Du 17/12 au 29/12 : Opéra Comique, Paris The Rake’s Progress (Tom Rakewell) d’I. Strawinsky

1, 3 & 05/03/19 : Opéra de Nice L’heure espagnole de Ravel

Du 13 au 19/03 : Grand Théâtre de Provence - Aix en Provence

MC2 Grenoble - La Grange au Lac, Evian -

Cité de la Musique et de la Danse, Soissons La Flûte enchantée (Tamino)

Du 27/04 au 15/06 : Opéra de Paris