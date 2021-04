"Haïti mon amour", le nouveau disque de la pianiste Célimène Daudet

Pour ce troisième disque signé chez Nomad Music, Célimène Daudet nous livre une oeuvre toute à fait inédite et personnelle. Dans les bacs dès lundi prochain "Haïti, mon amour" s'articule exclusivement autour de compositeurs haïtiens, chers au cœur et aux racines de notre pianiste.

Haïti mon amour est le troisième disque solo de Célimène Daudet, à paraître chez Nomad Music le 12 avril prochain.

La pianiste franco-haïtienne signe ici un disque plus personnel, dédié au pays de sa mère, qu'elle n'a eu que peu l'occasion de découvrir. Elle y explore l’univers musical insoupçonné de trois compositeurs haïtiens : Ludovic Lamothe (1882-1953), Justin Elie (1883-1931) et Edmond Saintonge (1861-1907), formés pour certains au conservatoire de Paris.

Les œuvres de ces trois compositeurs permettent de retracer l’histoire haïtienne au sortir de la période romantique : elles explorent l’univers vaudou, dépeignent un métissage culturel fort et nous donnent un témoignage de la culture traditionnelle haïtienne. Ce disque n'est donc pas seulement l'oeuvre d'une pianiste, mais l'oeuvre de tout un pays, permettant une diffusion au grand public et un élargissement du répertoire connu.

Fasciné par Chopin qui l’influença beaucoup, Ludovic Lamothe fut même surnommé « le Chopin noir » tant sa musique onirique, profondément sensible et lyrique, s’en rapproche. Autant de joyaux inédits qui n’attendent qu’à être partagés et connus !

Haïti Piano Project

L'idée de ce répertoire sur disque est né d'une initiative de Célimène Daudet survenu en 2017 après un constat terrible. Tandis qu'elle voulait se produire à Haïti, elle fit la triste découverte que dans ce pays à la pauvreté extrême, aucun piano n'était en assez bon état pour y accueillir un récital professionnel. En cause les séismes de 2010 ayant causés la destruction de bâtiments, de patrimoine, mais également des seuls pianos de qualités présents dans le pays.

Pour remédier à cela, notre pianiste lança le "Haïti Piano Project". Après une organisation difficile en logistique et une opération de crowdfunding pour financer le piano et le transport, la première étape fut d'acheminer un piano Yamaha trois-quart de queue dans la ville de Jacmel, à environ 100 km de la ville de Port-au-Pince.

La seconde grande étape de ce projet fut de créer le premier festival de piano, qui s'est tenu en novembre 2017. La première édition avait mobilisé près de 40 artistes et 5000 spectateurs, sans compter les ateliers destinés aux enfants. Aujourd'hui, le piano est toujours sur place et permet aux enfants, adultes et professionnels, d'apprendre l'instrument ou encore de donner des concerts.