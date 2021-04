Gustavo Dudamel, nouveau directeur musical de l'Opéra de Paris : "On va faire quelque chose d’unique"

C'est un nouvel acte qui va s'écrire pour l'Opéra de Paris. Alexander Neef vient de nommer le chef d'orchestre vénézuélien, Gustavo Dudamel, comme directeur musical de l'institution. Il prendra ses fonctions dès la saison prochaine, jonglant entre Los Angeles et Paris. Rencontre avec le maestro.

C’est enfin officiel ! Gustavo Dudamel prend la suite de Philippe Jordan en tant que directeur musical de l’Opéra national de Paris. Le directeur de la maison lyrique parisienne, Alexander Neef, l'a annoncé vendredi 16 avril lors d'une conférence de presse, aux côtés du chef vénézuélien. Son contrat débutera dès le 1er août prochain, pour un mandat d’une durée de 6 ans. Dès la saison prochaine, Gustavo Dudamel dirigera deux productions : Turandot de Puccini et Les Noces de Figaro de Mozart.

Le chef d'orchestre a de nombreux projets pour la grande boutique : "Il y a un champ des possibles énormes, notamment ouvrir le répertoire et passer à quelque chose de plus éducatif et social". Sans pour autant renier la longue tradition propre à l'Opéra de Paris, le chef se réjouit des nombreuses possibilités qu'offrent cette maison : "Je suis très optimiste... On va pouvoir faire quelque chose d’unique et transcendantal" s'exclame Gustavo Dudamel au micro de Jean-Baptiste Urbain. Au cours de cet entretien, le chef déclare également vouloir amener la musique contemporaine américaine au répertoire de l'Opéra de Paris. Ainsi des noms comme John Adams ou encore Thomas Adès ont été évoqués. Cette musique, Gustavo Dudamel la connaît bien, pour l'avoir dirigée à de nombreuses reprises à Los Angeles, où il officie encore comme directeur musical de l'Orchestre Philharmonique de la ville : "Ce répertoire contemporain a formé une partie importante de ma direction artistique" déclare le chef. Egalement, Gustavo Dudamel aimerait proposer au public français de la musique d'Amérique latine mais aussi un répertoire symphonique large : de Rameau, Ravel à Boulez.

"Je me sens très honoré et privilégié d'écrire ce nouveau chapitre dans ce lieu des mille merveilles" Gustavo Dudamel