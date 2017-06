Guillaume Gallienne, metteur en scène

Notre invité est acteur, scénariste et réalisateur. Il est né en 1972 à Neuilly-sur-Seine. Après un passage dans un pensionnat anglais, il revient en France et entame des études d’histoire. Parallèlement, il s’inscrit au cours Florent avant d’être admis au Conservatoire national supérieur d'art dramatique. Il intègre la Comédie-Française en 1998, en devient Sociétaire 7 ans plus tard. Il fait quelques apparitions remarquées au cinéma puis adapte, en 2013, sa pièce de théâtre Les Garçons et Guillaume à table ! au cinéma, et c’est un succès ! Mais la musique classique le titille déjà. Il rejoint en tant que dramaturge le danseur Nicolas Le Riche pour son ballet Caligula. Il participe ensuite aux Illusions perdues de Balzac pour le Bolchoï. Il signe aujourd’hui sa première mise en scène d’opéra, avec La Cenerentola de Gioachino Rossini, donnée jusqu'au 13 juillet à l'Opéra Garnier.

Programmation musicale de l'invité

♫ Antonio Vivaldi

Les 4 saisons : Concerto en sol min op.8 n°2 RV 315 : l’été : III. Allegro non molto - allegro

Il Giardino Armonico,

Giovanni Antonini, direction

TELDEC

♫ Anton Dvorak

Symphonie n°7 en ré min op 70 : III. Scherzo : Vivace

Orchestre du Concertgebouw d’Amsterdam,

Sir Colin Davis, direction

PHILIPS

♫ Georg Friedrich Haendel

Alcina : Ah ! mio cor ! ("Ah, mon cœur")

Renée Fleming, soprano

Les Arts Florissants,

William Christie, direction

ERATO

♫ Gioacchino Rossini

La Cenerentola : Sinfonia

Orchestre et Chœur du Teatro Comunale de Bologne,

Riccardo Chailly, direction

DECCA

♫ Gioacchino Rossini

La Cenerentola : Una volta c'era un re (il était une fois un roi)

Cecilia Bartoli, contralto

Orchestre et Chœur du Teatro Comunale de Bologne,

Riccardo Chailly, direction

DECCA

♫ Ludwig van Beethoven

Sonate pour piano n°17 en ré min op 31 n°2, dite « La Tempête » : Largo-Allegro

Friedrich Gulda, piano

DECCA