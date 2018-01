Guillaume Bellom et Ismaël Margain sont les invités de Musique matin

Ismaël Margain est né à Sarlat où il entame sa formation musicale (piano, flûte, saxophone, jazz, écriture...). Le pianiste et chef d'orchestre Vahan Mardirossian, avec qui Ismaël travaille depuis son plus jeune âge le présente à son ancien maître Jacques Rouvier qui le prépare au concours d'entrée au Conservatoire de Paris. Reçu à l'unanimité, il choisit d'intégrer la classe de Nicholas Angelich, puis au départ de ce dernier de poursuivre sa formation auprès de Roger Muraro et Michel Dalberto.

Ismaël Margain est artiste résident de la fondation Singer Polignac, lauréat du prix de la Yamaha Music Foundation of Europe, soutenu par la Fondation SAFRAN, la Fondation l'Or du Rhin, et la Fondation Banque Populaire. En 2010 il forme un duo de piano à quatre mains avec Guillaume Bellom avec qui il enregistre deux disques, consacrés à Mozart et Schubert (ffff dans Télérama) sous le label Aparté/Harmonia Mundi. Puis il réalise 3 enregistrements live pour le label B Records: “Mendelssohn” en 2015, “Schubert” en solo en 2017, et un récital à 2 pianos avec Guillaume Bellom qui paraîtra le 26 janvier 2018…[

Prochains concerts

- 1er Février - 20h00 (Opéra de Saint-Etienne) : Scarlatti - Rameau - Chausson - Debussy - Brahms

- 10 Février - 17h00 (Opéra de Limoges) Franz Schubert

- 17 Mars - 20h30 (Cité de la Musique, Paris) - Saint Saëns : Carnaval des Animaux

Agenda Ismaël Margain

Menant des études de violon parallèlement au piano, depuis le conservatoire de Besançon jusqu’au CNSM de Paris, c’est au contact de personnalités musicales marquantes, telles que Nicholas Angelich et Hortense Cartier-Bresson, que Guillaume Bellom développe pleinement son activité de pianiste.

Finaliste et prix “Modern Times” de la meilleure interprétation de la pièce contemporaine lors du concours Clara Haskil en 2015, il se révèle lors de cet événement. La même année, il remporte le premier prix du concours international d’Épinal et devient lauréat de la fondation L’Or du Rhin, avant de remporter le prix Thierry Scherz des Sommets Musicaux de Gstaad l’année suivante. Le grand public le découvre lors des Victoires de la Musique 2017, où il est nommé dans la catégorie “révélation soliste instrumental”. Il est également artiste en résidence à la Fondation Singer-Polignac depuis 2012.

Sa discographie comporte notamment deux albums dédiés aux œuvres pour quatre mains de Schubert (recompensé par un “ffff” Télérama) et Mozart, enregistrés avec Ismaël Margain pour le label Aparté, un disque en sonate avec le violoncelliste Yan Levionnois, pour Fondamenta, et en 2017, un premier disque en solo paru chez Claves, consacré à Schubert, Haydn et Debussy.

Prochains concerts

- 30 Janvier - (Sommets Musicaux de Gstaad, Eglise de Rougemont) : Récital avec Renaud Capuçon

- 31 Janvier - (Sommets Musicaux de Gstaad, Chapelle de Gstaad) : Récital avec Adrien Bellom

- 4 Février - (Besançon, auditorium du Conservatoire) : Trio, avec Verena Chen et Adrien Bellom

- 10 Février - (Sinfonietta Paris, Reid Hall, Columbia Global Center) avec Yan Levionnois et Verena Chen

Agenda Guillaume Bellom

Programmation musicale des invités

♫ Serge RACHMANINOV

Suite pour deux pianos n°1 (1893) Fantaisie-Tableaux op.5 : 13. La Nuit l’amour

Ismaël Margain, Guillaume Bellom (pianos)

B RECORDS

♫ Dmitri CHOSTAKOVITCH

Concertino pour deux pianos en la mineur op.94

Ismaël Margain, Guillaume Bellom (pianos)

B RECORDS

♫ Franz LISZT

2 légendes S 175 : Saint François d'Assise prêchant aux oiseaux S 175

Wilhelm Kempff (piano)

DECCA

♫ Stevie WONDER

You and I

Jacob Collier (chant)

QWEST RECORDS / MEMBRAN

♫ Robert SCHUMANN

Andante et variations pour deux pianos, deux violoncelles et cor en si bémol majeur opus 46

Yan Levionnois, Anthony Kondo (violoncelles) , Ismaël Margain, Guillaume Bellom (pianos), Julien Desplanque (cor)

B RECORDS

♫ Francis POULENC

Concerto pour deux pianos et orchestre, en ré mineur, FP 61

Martha Argerich, Nicholas Angelich (pianos) Orchestre Philharmonique de RF, Myung-Whun Chung (direction)

Chorégies Orange (Théâtre Antique), 10 juillet 2015