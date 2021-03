Grâce aux enregistrements, le spectacle continue à l'Opéra Royal du Château de Versailles

Laurent Brunner, le directeur de l’Opéra Royal de Versailles et de Château de Versailles Spectacles vient nous parler des multiples projets d'enregistrements du label du Château, sur lequel sort notamment les Indes Galantes de Rameau, par Valentin Tournet et sa Chapelle Harmonique.

Enregistré à l'Opéra Royal de Versailles par La Chapelle Harmonique dirigée par Valentin Tournet avec Ana Quintans, Emmanuelle de Negri, Julie Roset, Mathias Vidal, Alexandre Duhamel, Edwin Crossley-Mercer et Guillaume Andrieux, le second album du jeune chef, Les Indes Galantes de Rameau, sortait le 26 mars dernier sur le label Château de Versailles Spectacles, en partenariat avec France Musique.

Le label, qui célébrait récemment ses deux ans d'existence, n'en est pas à son premier disque enregistré dans ces lieux mythiques et chargés d'histoire : de l’Opéra royal aux grands appartements, de la chapelle royale à la salle des Croisades, en passant par la galerie des Glaces, le directeur Laurent Brunner encourage les enregistrements à Versailles, afin de faire vivre ces lieux vides ces derniers temps. En seulement deux ans, le label du château a publié pas moins de trente CD ou DVD. Récemment, il publiait les disques suivants :

Le 12 février : Dies Irae de Lully - Les Epopées / Stéphane Fuget, direction

La saison 2020-2021 devait célébrer les 250 ans de l’Opéra Royal de Versailles, bouleversée en raison de la situation sanitaire. Des subventions, dons et captations ont tout de même permis de continuer une activité. En 2020, "Sur novembre et décembre, nous aurons créé avec nos enregistrements 2500 jours de travail pour les musiciens", informe Laurent Brunner.

Valentin Tournet, jeune chef ambitieux

Valentin Tournet est un violiste, chef de chœur et chef d'orchestre français de 24 ans. Évoluant dans un environnement musical depuis sa naissance, il débute la viole de gambe à l’âge de 5 ans et se passionne rapidement pour cet instrument. Sa découverte de l’orchestre lors de ses années à l’Opéra de Paris au sein de la Maîtrise des Hauts-de-Seine l’amène à se passionner pour la direction qu’il apprend sous l’enseignement de Pierre Cao. Il rencontre Philippe Herreweghe et suit son travail au sein de ses ensembles.

En 2017, il fonde l’ensemble La Chapelle Harmonique qui réunit un chœur et un orchestre sur instruments d’époque. Avec cet ensemble, il aborde les oratorios de Bach et la musique de scène de Rameau.

Parmi ses projets, citons ses débuts au Festival de Beaune et à l’Opéra Royal du Château de Versailles avec les Indes galantes de Rameau (2019) et ses débuts à l’Auditorium de Radio-France avec le Messie de Haendel (2019).

Soucieux d’irriguer le territoire creusois où a été tourné le film Tous les Matins du monde, il y fonde leFestival Musique à la Source en 2019.

Son premier enregistrement consacré au Magnificat et Cantates de Bach pour Noël est paru à l’automne 2019 pour le label Château de Versailles Spectacles, suivi des Indes galantes enregistrées dans la salle des Croisades sorti le 26 mars 2021.

Les prochaines dates

23 mai 2021 - Opéra Royal

Gala de l'ADOR des 250 ans de l'Opéra Royal

Orchestre national d'Île-de-France / Case Scaglione Direction

La Chapelle Harmonique (chœur et orchestre) / Valentin Tournet, direction

La Chapelle Harmonique (chœur et orchestre) / Valentin Tournet, direction