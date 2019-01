Giovanni Antonini est l'invité de Musique Matin

Intégrale des Symphonies de Haydn n°7 : "Gli Impresari" - Sortie le 22 février

Au-delà d’une aventure discographique unique, Haydn2032 fédère également de grandes salles de concerts européennes qui présenteront ces programmes à leurs publics. Au fil des saisons, les artistes et orchestres du projet feront revivre ces musiques devant des milliers de spectateurs lors de concerts au Musikverein de Vienne, à l'Académie nationale Sainte-Cécile de Rome et à Bâle.

Ce projet de mémoire se veut aussi ancré dans le temps présent. Bien sûr par les interprétations si contemporaines et vivantes de Giovanni Antonini, mais aussi sur le plan visuel : Haydn2032 s’est ainsi associé à la célèbre agence Magnum, fondée en 1947 par un groupe de photographes dont Robert Capa et Henri Cartier-Bresson, pour créer les univers photographiques de la série. Pour chaque enregistrement, un photographe de Magnum est choisi, il est associé au processus artistique et ses photos sont reprises en couverture des disques, dans les livrets et pour toute la communication des concerts.

Programme du disque

Joseph Haydn (1732–1809)

Symphonie n° 9 Hob. I:9 (1762)

Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791)

Thamos, Roi d'Egypte“ KV 345/336a

Joseph Haydn (1732–1809)

Symphonie n° 67 Hob. I:67 (1774/75)

Joseph Haydn (1732–1809)

Symphonie n° 65 Hob. I:69

Programmation musicale

Joseph HAYDN

Symphonie n°67 en fa majeur Hob.1:67 : 1. Presto

Kammerorchester Basel, Giovanni Antonini

ALPHA 2019

Wolfgang Amadeus MOZART

Thamos Roi d’Egypte : IV. Allegro - Allegretto (melodrama)

Kammerorchester Basel, Giovanni Antonini

ALPHA 2019

Jacob VAN EYCK

Fantasia & echo

Giovanni Antonini

ALPHA 2019

Giovanni Antonini en concert

Concert au Louvre le 16 janvier, avec Il Giardino Armonico

Joseph HaydnSymphonie n°6 en sol majeur Hob.I.6 « Le Matin », Symphonie n°7 en ut majeur Hob.I.7 « Le Midi », Symphonie n°8 en sol majeur Hob.I.8 « Le Soir .