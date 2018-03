Gérard Caussé : "Jouer de l'alto, c'est le faire chanter, c'est me faire chanter"

Gérard Caussé

Gérard Caussé est salué dans le monde entier comme l’un des grands virtuoses de son instrument et, depuis Primrose, il est l’un des rares qui ont su rendre à l’alto sa liberté d’instrument soliste à part entière. Il obtient la reconnaissance internationale au milieu des années 70 comme membre fondateur et alto solo de l’Ensemble Intercontemporain, altiste du Quatuor Via Nova puis du Quatuor Parrenin.

Sa rencontre avec Gidon Kremer est déterminante, son activité de chambriste se partagera avec celle de Soliste.

Son répertoire est large, allant du baroque jusqu’à Berlioz, Bruch , Bartok, Stravinsky, Britten, Walton et Martinu en passant par Mozart, qui selon lui, est le premier à avoir compris le rôle d’arbitre de l’alto. Il se consacre également à étoffer le répertoire de son instrument et de nombreux compositeurs écrivent pour lui : Gérard Grisey, Emmanuel Nunes, Jacques Lenot, Michael Jarrell , Philippe Hersant, Michaël Levinas, Pascal Dusapin , Hugues Dufourt, Betsy Jolas...

De 2002 à 2004, il est directeur artistique de l’Orchestre de Chambre National de Toulouse, avec lequel il se produit comme soliste et comme chef. IL est titulaire d’une classe d’alto au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris.

Coffret "The Viola Legend"

Concerts

28 mars : Grand Théâtre de Provence à Aix en Provence dans le cadre du Festival de Pâques, avec la Camerata Salzburg et Renaud Capuçon

03 avril : Gérard Caussé chez Frédéric Lodéon

Semaine du 10 avril : Portrait de la semaine sur "En pistes !"

21 juillet : Carte blanche à Saint-Paul de Vence

Programmation musicale de l'invité

♫ Jean-Sébastien BACHSuite n°1 en sol majeur BWV 1007 : I. Prélude Gérard Caussé ERATO 2010

♫ Hector BERLIOZHarold en Italie, symphonie avec un alto principal op.16 : IV. Orgie de brigands (Souvenirs des scènes précédentes) Gérard Caussé, Orchestre du Capitole de Toulouse, Michel Plasson ERATO 1991

♫ Wolfgang Amadeus MOZARTDon Giovanni : Il mio tesoro intanto - Acte 2 (Air de Don Ottavio) “Mon trésor en attendant” Leopold Simoneau, Orchestre symphonique de Vienne, Bernhard Paumgartner DG 1953

♫ Wolfgang Amadeus MOZARTSinfonia Concertante pour violon, alto et orchestre en mi bémol majeur K. 364 : III. Presto Pierre Amoyal, Gérard Caussé, Orchestre de chambre de Lausanne, Armin Jordan ERATO 1981

♫ Franz SCHUBERTSonate pour violon et piano D.574 : III. Andantino Franco Gulli (violon), Enrico Cavallo (piano) 9 juillet 1956, Live à Lugano

♫ Johannes BRAHMSSonate pour alto et piano n°2 en mi bémol majeur op.120 n°2 : II. Allegro appassionato Gérard Caussé, François-René Duchâble ERATO 1984

♫ Claude DEBUSSYSonate pour flûte traversière, alto et harpe : III. Finale Emmanuel Pahud, Gérard Caussé, Marie-Pierre Langlamet ERATO 2017