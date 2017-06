Geoffroy Jourdain, fondateur et directeur artistique de l'ensemble Les Cris de Paris est l'invité de la Matinale

L'invité :

Le Jeudi 22 juin 2017 dans la Galerie Sud du Petit Palais dans le cadre du Festival de Paris. Geoffroy Jourdain et les Cris de Paris, Merula, Monteverdi, Cavalli, Lotti, Caldara : Madrigaux et motets

Jean-Yves Macé

Chansons migrantes : Extrait 4

Les Cris de Paris,

Orchestre de chambre de Paris,

Geoffroy Jourdain, direction

ENREGISTREMENT PERSONNEL

Traditionnel (Tanzanie : Masumbi musique de divertissement wagogo)

Imitation vocale des instruments

OCORA

Antonio Vivaldi

Magnificat en sol mineur RV 610 : Et misericordia eius

Les Cris de Paris,

Geoffroy Jourdain, direction

AMBRONAY

Antonio Lotti

Crucifixus (extrait du Credo)

Ensemble Balthazar Neumann,

Choeur Balthazar Neumann,

Thomas Hengelbrock, direction

DEUTSCHE HARMONIA MUNDI

Henry Purcell

Welcome to all the pleasures Z339 : Welcome to all the pleasures

Les Cris de Paris,

Geoffroy Jourdain, direction

Le Poème Harmonique,

Vincent Dumestre, direction

ALPHA

Heinrich Schütz

Symphoniae sacrae I, Op. 6, SWV 257-276 : VIII. Adjuro vos, filiae Hierusalem

Les Voix Baroques,

Matthew White, direction

ATMA CLASSIQUES

Jacques Brel

Les Marquises

Les Cris de Paris,

Geoffroy Jourdain, direction

ALPHA