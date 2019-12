Geoffroy Couteau est l'invité du jour

Sortie CD : Johannes Brahms, trios avec piano

Après un disque consacré aux quintettes de Brahms avec le Quatuor Hermès, Geoffroy Couteau poursuit son exploration de la musique de chambre du compositeur viennois : cette fois-ci, il s'entoure de Raphaël Perraud, Amaury Coeytaux et Nicolas Baldeyrou pour les trios pour piano, violon et violoncelle n°1 à 3, et le trio pour clarinette violoncelle et piano op.114.

à réécouter émission Le Disque classique du jour Le Brahms haletant de Geoffroy Couteau et du quatuor Hermès

Prochains concerts