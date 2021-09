Geneviève Laurenceau : "Saint-Saëns est un compositeur qui m'émeut, depuis très longtemps"

La violoniste Geneviève Laurenceau est l'invitée de la matinale pour la sortie de "Saint-Saëns", un album à la mémoire du compositeur disparu il y a cent ans. Dans ce disque, la violoniste a choisi des œuvres moins connues du compositeur, afin de dresser un portrait plus nuancé de lui.

Geneviève Laurenceau a sorti vendredi dernier Saint-Saëns chez Naïve, un disque sur le compositeur français dont on célèbre le centenaire cette année. Passionnée par le répertoire français, la violoniste a pris le soin de sélectionner des œuvres peu connues, comme le Concerto pour violon n° 1 ou la Fantaisie pour violon et harpe. Lyriques, tendres et virtuoses, ces morceaux tranchent avec l'image d'un compositeur à l'écriture souvent qualifiée de froide et académique. On y découvre un violon chaleureux, que Geneviève Laurenceau interprète généreusement, aux côtés de l'Orchestre de Picardie placé sous la direction de Benjamin Lévy.

"J'ai eu des rapports un peu contrastés avec la musique de Saint-Saëns, il m'est arrivé de ne pas l'aimer à certaines périodes. Mais je me suis laissée emporter par son charme et par sa façon d'écrire pour le violon. J'aime jouer sa musique, j'aime son chant, son lyrisme, sa tendresse, sa sensualité et sa grande vivacité. J'aime aussi défendre un répertoire qui n'est pas très connu et peu enregistré."

Geneviève Laurenceau

L'occasion de rappeler également que Camille Saint Saëns a beaucoup écrit pour le violon, et plus particulièrement pour deux amis violonistes, Pablo de Sarasate (dédicataire du Concerto pour violon n° 1) et Eugène Ysaÿe (arrangeur du Caprice). Ce disque est ainsi un hommage de la violoniste à ses prédécesseurs.