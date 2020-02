Geneviève Laurenceau, notre invitée du jour

Sorti le 14 février dernier, "Amour toujours", premier disque du quintette à cordes Smoking Josephine, célèbre l'amour à travers le temps. C'est au micro de France Musique que nous recevons ce matin une des violonistes des Smoking Josephine : Geneviève Laurenceau.

Geneviève Laurenceau

Geneviève Laurenceau débute son apprentissage musicale dès l'âge de trois ans, dans sa ville natale : Strasbourg. Elle se retrouve sur scène très jeune en se produisant dès l’âge de 9 ans, avec l’Orchestre de chambre philharmonique de Strasbourg. Notre violoniste part ensuite en Allemagne afin d'étudier auprès de Wolfgang Marschner et de ZakharBron, puis à Rotterdam, avec Jean-Jacques Kantorow.

Après plusieurs succès et prix internationaux, elle se produit en soliste dans les plus grands orchestres mondiaux, appuyant définitivement sa carrière et notoriété. Plusieurs pièces originales lui furent dédiées, notamment de la part de compositeurs tels que Benjamin Attahir, Karol Beffa, Bruno Mantonvani ou encore Philippe Hersant.

Depuis quelques années maintenant, elle donne régulièrement des masterclasses de violon au Centre d’enseignement supérieur de musique et de danse de Toulouse (ISDAT) ainsi qu'à l’« Académie Jaroussky », à la Seine Musicale à Boulogne Billancourt.

Sous son impulsion, Geneviève Laurenceau fonde le Festival de Musique d’Obernai en 2009 ainsi que le quintette à cordes Smoking Josephine en 2016, avec Olivia Hugues et Fanny Robilliard (violons), Marie Chilemme (alto), Hermine Horiot (violoncelle) et Laurène Durantel (contrebasse).

Amour toujours

Premier disque du quintette, c'est un véritable hymne à l'amour qui se joue dessus. Nos cinq musiciennes ont voulu faire l'anthropologie des facettes et visages de l'amour. Pour ce faire, elles nous interprètent huit compositeurs, issus de différents pays et différentes époques.

Les morceaux du disque :

Elgar, Salut d’amour

Falla, Danse rituelle du feu (extrait de L’amour sorcier)

Prokofiev, Extraits de la suite de Romeo et Juliette

Liszt, Rêve d’amour

Saint-Saëns,, Danse macabre

Kreisler, Liebesleid, liebesfreud

Chopin, Ballade n.1

Bernstein, Extraits de la suite de West Side Story