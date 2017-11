Geneviève Laurenceau et David Bismuth sont les invités de Musique Matin

Geneviève Laurenceau

Née à Strasbourg en 1977, Geneviève Laurenceau commence le violon à 3 ans et se produit dès l'âge de 9 ans avec l’orchestre de chambre philharmonique de sa ville natale. Elle suit les cours de Wolfgang Marschner et de Zakhar Bron en Allemagne, puis se perfectionne auprès de Jean-Jacques Kantorow à Rotterdam. Après plusieurs succès internationaux et un Premier Prix au Concours International de Novossibirsk (Russie), elle obtient le Grand Prix de l’Académie Maurice Ravel à Saint-Jean-de-Luz en septembre 2001. Depuis septembre 2007, elle est premier violon supersoliste de l'Orchestre National du Capitole de Toulouse. En 2011, Geneviève est élue par le magasine musical ResMusica « artiste de l’année ». Depuis septembre 2015, elle donne régulièrement des masterclasses de violon au Centre d'enseignement supérieur de musique et de danse de Toulouse ( ISDAT). À partir de la saison 2017/18, Geneviève sera chargée de la classe de violon à l’Académie Philippe Jaroussky, au sein de la Seine musicale à Boulogne Billancourt. Le 20 mai 2017, elle fera sa première apparition en soliste à la philharmonie de Paris, dans le concerto pour violon « Mille et une nuits au harem » de Fazil Say, avec l’orchestre Pasdeloup (direction Marzena Diakun).

David Bismuth

Initialement formé par Catherine Collard au Conservatoire de Nice, David Bismuth a intégré dès l’âge de quatorze ans le CNSMD de Paris, dans la classe de Gabriel Tacchino puis de Brigitte Engerer. Il s’est ensuite perfectionné avec Monique Deschaussées, héritière d’Alfred Cortot, puis avec la grande pianiste Maria João Pires, dont la rencontre il y a une dizaine d’années l’a beaucoup enrichi et inspiré, tant d’un point de vue artistique qu’humain. Les deux artistes ont eu depuis l’occasion de se produire à quatre mains et à deux pianos. Ces dernières saisons, David Bismuth s’est produit avec l’Orchestre de Paris (Salle Pleyel), l’Orchestre National de France (Théâtre du Châtelet), l’Orchestre National du Capitole de Toulouse ou l’Orchestre de Nice, sous la direction de chefs tels Andris Nelsons, Jaap van Zweden, Jean-Christophe Spinosi, Cornelius Meister, Michel Plasson ou Rinaldo Alessandrini. Il a également participé à de nombreux festivals : La Roque d’Anthéron, Radio France – Montpellier, Piano aux Jacobins, Rencontres Chopin à Nohant, La Chaise Dieu, Colmar, Saintes, Menton, Piano à Lyon, L’Esprit du piano à Bordeaux, La Folle Journée (Nantes et Varsovie), le Gstaad Menuhin Festival, le BBC Hay Festival, le Palazzetto Bru-Zane à Venise ou la Villa Medici à Rome, Dom Musiki à Moscou…

Le disque

"Paris 1900"

Geneviève Laurenceau (violon), David Bismuth (piano)

Sonate pour violon et piano n°1 en la majeur Op. 13 - Gabriel Fauré

Sonate pour violon et piano en ré mineur Op. 36 - Gabriel Pierné

Sonate pour violon et piano n°1 en ré mineur Op. 75 - Camille Saint-Saëns

Naïve 2017

Sortie le 10 novembre 2017

Prochains concerts

18 novembre 2017 - Domaine St Louis : Sonates françaises Paris 1900 avec David Bismuth

1er décembre 2017 (20h30) au "Bal Blomet" à Paris : Œuvres de Fauré, Saint-Saëns, Pierné (A l’occasion de la sortie de l’album, les deux artistes convient leurs amis musicien)

2 décembre 2017 : Geneviève Laurenceau - Théâtre Brétigny La symphonie des oiseaux

Programmation musicale des invités

♫ Camille Saint-Saëns

Sonate pour violon et piano n° 1 en ré mineur op. 75 : 4. Allegro molto

Geneviève Laurenceau (violon), David Bismuth (piano)

NAIVE

♫ Gabriel Fauré

Sonate pour violon et piano n° 1 en La majeur op. 13 : 1. Allegro molto

Geneviève Laurenceau (violon), David Bismuth (piano)

NAIVE

♫ Georg Friedrich Haendel

Suite n° 1 en Si bémol majeur HWV 434 : 3. Aria con variazioni

David Bismuth (piano)

AMESON

♫ Wolfgang Amadeus Mozart

Così fan tutte : Acte I, Sc 2 - Trio “Soave sia il vento”

Véronique Gens (soprano), Bernarda Fink (mezzo-soprano), Pietro Spagnoli (baryton), Concerto Köln, René Jacobs (direction)

HARMONIA MUNDI

♫ Franz Schubert

Sonate n°21 en si bémol majeur D 960 : 3. Scherzo

Maria João Pires (piano)

DGG

♫ Gabriel Pierné

Sonate pour violon et piano en ré mineur op. 36 : 2. Allegretto tranquillo

Geneviève Laurenceau (violon), David Bismuth (piano)

NAIVE