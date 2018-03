Gavin Bryars est l'invité de Musique Matin

L'invité : Gavin Bryars

Gavin Bryars né le 16 janvier 1943 dans le Yorkshire de l'Est est un compositeur de musique post-minimaliste et contrebassiste britannique. Il a commencé par étudier la philosophie à l'université de Sheffield avant d'étudier la composition avec Cyril Ramsey et George Linstead. Il entame ensuite une carrière de contrebassiste de jazz dans les années 1960.

Parmi ses premières réalisations en tant que compositeur : The Sinking of the Titanic en 1969, puis en 1970 Jesus' blood never failed Me Yet, repris en 1993, une œuvre qui lui vaudra une reconnaissance internationale. Il crée à l'Opéra de Lyon en 1984 son premier opéra intitulé Médée, mis en scène par Bob Wilson. Il travaille ensuite sur un deuxième opéra, Doctor Ox's Experiment, dont le livret écrit par Blake Morrison est basé sur un texte de Jules Verne. Pour son troisième opéra, G, il réitère sa collaboration avec Blake Morrison.

Il compose aussi pour le théâtre, le cinéma et le ballet, avec notamment Biped (1999) pour Merce Cunningham.

Calamity / Billy : un diptyque du paradis perdu

Évocation musicale de deux figures emblématiques du Grand Ouest américain avec les voix de Claron McFadden et Bertrand Belin .

Calamity Jane et Billy the Kid, deux figures fondatrices du mythe américain. D'elle, on connaît les lettres à sa fille, maladroites, aimantes... Et apocryphes. De l'enfant terrible, il reste des documents, des rapports de polices, des témoignages dont Michael Ondaatje a tiré une œuvre poétique. C'est pour eux, et autour de ces écrits, pour conter leurs destins tragiques que se réunissent quelques grandes figures de la musique d'aujourd'hui.

Bertrand Belin, sur une musique de Gavin Bryars, chantera pour la première fois une ballade de Billy. Calamity Jane, sous les notes de Ben Jonhston, bercera le souvenir de sa fille avec la voix de Claron McFadden. Mise en scène par Jean Lacornerie, dirigée par Gérard Lecointe et jouée par les Percussions Claviers de Lyon, cette création nous emmènera sur les chemins d'une Amérique...

Représentations

création mondiale

06, 07 et 08 mars - Théâtre de la Croix-Rousse, Lyon

09 et 10 mars - Théâtre de La Renaissance, Lyon

en tournée

13 et 14 mars - Espace Malraux (Théâtre Dullin), Chambéry

16 mars - Le Granit, Belfort

20 et 21 mars - MCB° (Auditorium), Bourges

23 mars - La Rampe, Échirolles

24 mars - Théâtre du Parc, Andrézieux – Bouthéon

27 mars - Forum Meyrin, Genève

30 mars - Théâtre, Saint Quentin en Yvelines

28 avril - Concertgebouw, Bruges

25 mai - Operadagen, Rotterdam

5 juillet - Armel Opera Festival, Budapest

Programmation musicale de Gavin Bryars

♫ Richard STRAUSS

Wiegenlied op. 41 n°1

Jessye Norman (soprano), Orchestre du Gewandhaus de Leipzig, Kurt Masur (direction)

PHILIPS

♫ Gavin BRYARS

Billy the Kid : Œuvres complètes : Parcourir le monde à cheval

Bertrand Belin (chant), Percussions claviers de Lyon, Gérard Lecointe (direction)

SON INVITE

♫ Gavin BRYARS

Billy the kid : Pieds nus dans un grand silence (duo)

Claron McFadden et Bertrand Belin (chant), Percussions claviers de Lyon, Gérard Lecointe (direction)

SON INVITE

♫ Gavin BRYARS

Jesus' blood never failed me yet : Tramp with orchestra II (low strings)

Tom Waits, Quatuor Hampton, Michael Riesman

POINT MUSIC

♫ Gavin BRYARS

The Fifth Century : 6. His omnipresence is our field of joys - pour choeur et quatuor de saxophones

The Crossing, Prism Quartet, Donald Nally (direction)

ECM

♫ Valentin SILVESTROV

Diptychon : Notre père - pour choeur mixte a cappella

Latvian Radio Choir, Sigvards Klava (direction)

GB RECORDS