Gautier Capuçon fête ses 40 ans avec la sortie de son triple album "Souvenirs"

Gautier Capuçon fête cette année son quarantième anniversaire qu'il célèbre avec la sortie de son triple album Souvenirs. Dans ce coffret : un CD inédit enregistré en 2020 regroupant des oeuvres emblématiques pour violoncelle seul, et deux CD où il a sélectionné ses plus beaux souvenirs musicaux des vingt dernières années. Parmi eux, on retrouve la Méditation de Thaïs, Après un rêve, le trio de Schubert ou encore L’Hymne à l’amour. L’occasion également de rendre hommage à des figures marquantes comme Bernard Haitink et Henri Dutilleux. En 20 ans de carrière, c'est la première fois que Gautier Capuçon enregistre un album pour violoncelle seul, comme les suites de Bach, une oeuvre qu'il a abordé de ses 18 à 25 ans, mais qu'il n'avait pas pris le temps de graver au disque.

"Quand je monte sur scène, j’ai toujours l’impression d’être à mes premiers concerts, avec le regard d‘un petit garçon émerveillé"

Après une tournée d'été et un concert à l'Olympia le 15 octobre avec Orchestre à l'école, c'est à la Philharmonie de Paris que l'on retrouve Gautier Capuçon qui donnera, le 23 novembre, un concert aux côtés de la pianiste Yuja Wang. Au programme, les sonates pour violoncelle et piano de Claude Debussy, Dmitri Chostakovitch et Serge Rachmaninoff. Son année 2021 sera également bercée par son rôle de pédagogue, rôle qu'il endosse depuis 2014 auprès des six lauréats de sa Classe d'Excellence de Violoncelle à la Fondation Louis Vuitton et en tant que jury de l'émission Prodiges qui revient en décembre pour deux soirées diffusées sur France 2.