Gaëlle Arquez et Sabine Teulon-Lardic sont les invitées de Musique Matin

Programmation musicale

Vincent d’Indy

Fervaal (Acte III, scène 2, mort de Guilhen)

Gaëlle Arquez, mezzo-soprano, Michael Spyres, ténor

Orchestre National Montpellier Occitanie

Direction : Michael Schønwandt

Jules Massenet

Cléopâtre (Acte III, air de Cléopâtre « J’ai versé le poison dans cette coupe d’or »)

Gaëlle Arquez, mezzo-soprano

Orchestre national Bordeaux Aquitaine

Direction : Paul Daniel

Deutsche Grammophon

Vincent d’Indy

Fervaal (Acte III, scène 3)

Michael Spyres, ténor

Chœur de la Radio Lettone, Chœur de l’Opéra de Montpellier et Orchestre National Montpellier Occitanie

Direction : Michael Schønwandt

Opéra : "Fervaal" de Vincent D'Indy

24 juillet dans le cadre du Festival Radio France Occitanie à l'Opéra Berlioz du Corum

La 35e édition du festival consacrée aux compositeurs, interprètes et orchestres du Nord de l’Europese poursuit jusqu’au 26 juillet.

Au tournant des XIXe et XXe siècles, Vincent d’Indy (1851-1931) fait partie de la génération qui, avec Ernest Chausson, Alfred Bruneau et Albéric Magnard, donne au wagnérisme musical français toute son ampleur. Après plusieurs décennies de résistance au répertoire et au modèle esthétique de Wagner, la France succombe à ses enchantements.

Dans les années 1880, Léo Delibes, alors professeur au Conservatoire, peut s’inquiéter : « le Wagnérisme nous envahit, nous submerge ».

C’est à cette époque, en 1889 précisément, que d’Indy, converti aux idées du maître de Bayreuth depuis longtemps déjà, commence la composition de Fervaal qui l’occupera jusqu’en 1895. Comme Wagner, il est son propre librettiste et comme lui, il se tourne du côté des légendes ou des mythologies, au détriment des sujets historiques qui avaient nourri la production française de grands opéras un demi siècle durant.

Distribution

Fervaal

Opéra en 3 actes et un prologue op. 40 (1889/95)

Michael Spyres ténor, Fervaal

ténor, Fervaal Gaëlle Arquez mezzo-soprano

mezzo-soprano Jean-Sébastien Bou baryton, Arfagard

baryton, Arfagard Elisabeth Jansson mezzo-soprano, Kaito

mezzo-soprano, Kaito Nicolas Legoux basse, Grympuig