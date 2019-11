Gabriel Yared est notre invité du jour

Une carrière prolifique

J’ai beaucoup de gourmandise musicale pour tout : la musique pop, jazz, ethnique et classique. C’est toujours intéressant d’écrire toute sorte de musique. C’est important l’éclectisme ! Gabriel Yared

Né au Liban en 1949, il arrive en France en 1969 et assiste aux cours d'Henri Dutilleux et de Maurice Ohana à l'Ecole Normale de Musique. De 1974 à 1980, il travaille avec des personnalités comme Johnny Hallyday, Sylvie Vartan, Enrico Macias ou encore Charles Aznavour. En 1979, alors devenu orchestrateur pour de la variété, il prend des cours de contrepoint et de fugue avec Julien Falk.

Voulant sortir de l'orchestration et élargir son travail à la composition, à la direction d'artiste et à la production en général, il a beaucoup travaillé pour la publicité et pour les jingles radio et télé. Gabriel Yared a, entre autres, en 1980, composé le jingle du journal de TF1. Sa première véritable expérience dans la musique de film est Sauve qui peut la vie de Jean-Luc Godard en 1979.

Il poursuit sa carrière de compositeur avec notamment les films 37°2 le matin de Jean-Jacques Beineix en 1986, L'Amant de Jean-Jacques Annaud en 1992, qui lui vaut le César de la meilleure musique de film et Le Patient anglais d'Anthony Minghella, en 1996, qui lui vaut l'Oscar de la meilleure musique dramatique originale ainsi qu'un Golden Globes de la meilleure musique originale.

En 2017, il sera membre du jury du festival de Cannes auprès de Will Smith, Pedro Almodóvar, Maren Ade, Jessica Chastain, Fan Bingbing, Agnès Jaoui, Park Chan-wook et Paolo Sorrentino.

Aujourd'hui, Gabriel Yared en est à la composition de 93 films au cinéma et 10 à la télévision !

Le festival Cinéma & Musique de film

J’ai trouvé mon chemin grâce au cinéma. Gabriel Yared

Pour le 6ème Festival du Cinéma et Musique de Film de La Baule, du 6 au 11 novembre 2019, Gabriel est le compositeur à qui le festival rend hommage. Il participera aussi à une masterclass animée par Stéphane Lerouge et se produira, entouré de ses musiciens, sur la scène du Palais des Congrès de La Baule, le 10 novembre, en clôture du festival.