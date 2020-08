Gabriel Pidoux est l'invité du jour !

Le hautboïste Gabriel Pidoux vient nous parler du Festival de la Vézère où il donnera un concert aux côtés de son père, Raphaël Pidoux, et de son grand-père, Roland Pidoux.

Violoniste jusqu’à ses 7 ans, Gabriel Pidoux décide un jour de se reconvertir et s’affranchir enfin de la tradition familiale des instruments à cordes. Il commence donc le hautbois avec Hélène Devilleneuve, déroule ses études jusqu’au CNSM de Paris dans les classes de Jacques Tys et David Walter, et est nommé ‘Révélation Soliste Instrumental’ de l’année lors des Victoires de la Musique Classique 2020.

Curieux et intéressé par l’histoire de son instrument, Gabriel s’est aussi perfectionné dans l’étude des hautbois anciens auprès d’Antoine Torunczyk et a co-fondé l’ensemble Sarbacanes, spécialisé dans la musique pour vents sur instruments d’époque, sélectionné par le programme EEEMERGING+ pour se produire dans de nombreux festivals européens.

Gabriel Pidoux sera en concert le 08 août à 19h30 dans le cadre du Festival en Vézère avec Raphaël Pidoux et Roland Pidoux (violoncelle)