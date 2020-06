Après 51 ans au service de la musique classique, Frédéric Lodéon raccroche le micro

Frédéric Lodéon a décidé de mettre un terme à sa carrière radiophonique. Il aura notamment animé le "Carrefour de Lodéon" quotidiennement pendant 28 ans sur France Inter, puis sur France Musique. Il est ce matin l’invité exceptionnel de la Matinale.

L'invité du jour

Né en 1952, Frédéric Lodéon a démarré sa carrière à 17 ans et réussi à conjuguer son amour pour la musique avec sa passion de la transmission. Après une brillante carrière de violoncelliste et de chef d’orchestre (il est le seul Français à avoir remporté le Grand Prix Rostropovitch en 1977), ponctuée de rencontres et d’amitiés célèbres, comme celle avec Rostropovitch, Frédéric Lodéon est chargé par Jacques Chancel, au début des années 1990, d’animer une série d’émissions mensuelles, Musique, Maestro ! sur France 3, où il a également présenté LesVictoires de la Musique Classique pendant 17 ans.

Il rejoint Radio France en 1992 pour animer le rendez-vous musical classique devenu le plus célèbre de l’audiovisuel : Carrefour de Lodéon qui a fêté ses 25 ans en décembre 2017. Deux heures de découvertes, servies avec verve et une humeur savoureuse. En une trentaine d’années, ce conteur hors-pair aura réussi à décloisonner la musique classique pour la partager avec le plus grand nombre.

Le livre d'or

Merci Frédéric pour tout ce que tu as fait pendant tant d'année pour la musique et les musiciens que tu connais si intimement et que tu défends avec acharnement et bienveillance. Ta voix va tellement nous manquer sur les ondes mais nous nous reverrons à coup sûr sur les chemins de cette musique que tu as toujours chérie ou alors simplement, autour d'un bon repas et d'une bonne bouteille. Tes amis du Trio Wanderer, Vincent, Jean-Marc et Raphaël

Une page importante de l’histoire de Radio-France se tourne. Merci à toi, cher Frédéric, d’avoir œuvré pendant tant d’années pour faire connaître la musique dite classique au plus grand nombre. Après ta fulgurante carrière de violoncelliste, qui m’a permis de partager avec toi de grands moments d’émotion, tu as pris ton bâton de pèlerin pour partir à la conquête de ces nouveaux publics dont on nous parle aujourrd'hui comme d’un enjeu majeur. Tu peux être fier de ce bilan glorieux et partir serein vers de nouvelles aventures. Jean-François Heisser

Frédéric, merci pour avoir donné autant à la musique avec cette générosité si naturelle et cette connaissance profonde des œuvres dont tu as parlé avec justesse. Je n’oublie pas que nous avons joué ensemble, c’était merveilleux... Des moments inoubliables. Ton partenaire et ami de toujours. Régis Pasquier

Un carrefour, Lodéon? Une étoile, un prisme, une comète, un kaléidoscope ! Hypnotique parfois, éternel sûrement. Et c’est ainsi qu’on ne pourra pas dire qu’il nous manque, tant il restera gravé dans nos mémoires. Paul Rouger

Programmation musicale

Extrait du "Carrefour de Lodéon"

France Inter, 16 juillet 1993

Archives INA

Johannes Brahms

Danse hongroise n°14 en ré mineur

Orchestre Philharmonique de Vienne, Claudio Abbado (direction)

Jean-Louis Duport

Concerto pour violoncelle n°5 en ré majeur : 3. Rondeau

Frédéric Lodéon (violoncelle), Ensemble orchestral de Paris, Jean-Pierre Wallez (direction)

Los Kjarkas

La lambada Kaoma

Girolamo Frescobaldi

Se l'aura spira

Marie Perbost (soprano), Emmanuel Akarélian (clavecin), Raphaël Unger (violoncelle baroque)

Piotr Ilitch Tchaïkovski

Variations sur un thème rococo : Variations VII et coda

Mstislav Rostropovitch (violoncelle), Orchestre Philharmonique de Berlin, Herbert von Karajan (direction)

Charles Trénet / Léo Chauliac

Douce France

Charles Trénet

Extrait du "Pavé dans la mare"

France Musique, 1er octobre 2000

avec Frédéric Lodéon, François Hudry, Béatrice Thiriet, Gilles Cantagrel et Jean Roy

Wolfgang Amadeus Mozart

Symphonie n°41 en ut majeur K 551 "Jupiter" : 4. Molto allegro

Orchestre Philharmonique de Vienne, Riccardo Muti (direction)

Maurice Ravel

Trio pour piano, violon et violoncelle : 4. Final

Jean-Philippe Collard (piano), Augustin Dumay (violon), Frédéric Lodéon (violoncelle)

Robert Schumann

Fantaisiestücke op.73 : 1. Zart und mit Ausdruck

Frédéric Lodéon (violoncelle), Daria Hovora (piano)