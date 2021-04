“Frédéric Chopin : Scherzi & ballades”, le nouveau disque de Abdel Rahman El Bacha

Abdel Rahman El Bacha enregistre une série de quatre ballades et scherzos de Chopin, auquel le pianiste franco-libanais dédie une bonne partie de sa carrière débutée dans les années 70, ayant notamment enregistré l'intégrale de l’œuvre pour piano seul de Chopin, la première intégrale chronologique.

Abdel Rahman El Bacha sortait le disque “Frédéric Chopin : Scherzi & ballades” sur le label Mirare le 5 mars 2021. Enregistré à la Ferme de Villefavard du 8 au 12 janvier 2020, ce nouveau disque est une suite logique pour le pianiste franco-libanais pour lequel Chopin n'a - quasiment - plus de mystère : il est en effet le premier à avoir enregistré l'intégrale chronologique des œuvres pour piano seul du compositeur polonais.

Dans le livret du disque, la musicologue Claire Delamarche trouve des similitudes dans le programme qu'offre ce nouveau disque : "Parallèles dans leur chronologie, la série des quatre ballades et celle des quatre scherzos gagnent beaucoup à se côtoyer. Au-delà de leurs spécificités (le ton plus narratif des ballades, la virtuosité plus transcendantale des scherzos), les jouer en miroir souligne leurs similitudes."

Abdel Rahman El Bacha

Né à Beyrouth en 1958, Abdel Rahman El Bacha est à ses débuts récompensé, fait rarissime, par le Premier prix du jury et du public au Concours Reine Elizabeth de Belgique en 1978. En 1983, son premier disque, consacré aux premières œuvres de Prokofiev, obtient le Grand Prix de l'Académie Charles-Cros. Il le reçoit des mains de Madame Serge Prokofiev.

Abdel Rahman El Bacha développe un répertoire riche d’une soixantaine de concertos et principalement axé sur des œuvres de Bach, Mozart, Schubert, Chopin, Schumann, Rachmaninov, Ravel et Prokofiev. Deux compositeurs lui tiennent à cœur : Chopin et Beethoven. Il a d'ailleurs enregistré l'intégrale de l'œuvre pour piano seul de Chopin - la première intégrale chronologique -, ainsi que l'intégrale des 32 sonates de Beethoven, saluée par la presse comme un "évènement majeur".