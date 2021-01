Françoise Nyssen, directrice de la Maison d'édition Actes Sud et ancienne ministre de la Culture

Directrice de la maison d’édition Actes Sud, ancienne ministre de la Culture, co-fondatrice de l’école du Domaine du Possible, programmatrice des concerts de la Chapelle du Méjan, Françoise Nyssen est une femme engagée qui oeuvre pour l’accès à la culture et la préservation de l’environnement.

Editions Actes Sud

Fondée en 1978 à Arles par Hubert Nyssen, c'est l'une des premières maisons d'édition à publier des ouvrages liés à l’écologie avec des auteurs comme Pierre Rabhi, Coline Serreau, Cyril Dion...

à réécouter AUDIO 1h 58mn émission Musique émoi Entretien musical avec Françoise Nyssen, ministre de la Culture

École Domaine du Possible

L'Ecole Domaine du Possible est ouverte aux enfants de la maternelle à la 3ème. Elle s’inspire de pédagogies fondées sur la coopération, la curiosité des enfants et une expérience active des apprentissages. Située à Arles dans une ferme de 136 hectares, elle favorise une relation forte avec la nature (écologie, équitation ...) et les arts (littérature, musique, arts plastiques...).

Association Le Méjean

Fondée en 1984 par Jean-Paul Capitani et Françoise Nyssen, l'Association du Méjan propose chaque année une riche programmation mêlant musique (de chambre, baroque et jazz), arts plastiques (peinture, sculpture, photographie...) et lectures.

En accueillant de talentueux artistes connus ou méconnus dans un cadre d'exception à la chapelle du Méjan, elle souhaite rendre accessible la culture au plus large public possible et lui faire partager ses coups de cœur.