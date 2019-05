François Salque, violoncelliste, est l'invité du jour

François Salque en concert

Les Musicales de Colmar les 10 et 11 mai:

10 mai : 17h00 Vincent Peirani

10 mai : 20h30 Jean Baptiste Fonluc, Marc Coppey, Emile Pictet, Alissa Margulis, Quatuor Kelemen

11 mai : 11h00 Vincent Peirani, Marc Coppey, Barnabas Kemelen

14 mai : Théâtre de Salon, un nouveau trio, le trio H2o (violoncelle, guitare et batterie).

16 mai : Auditorium d'Orleans, Récital violoncelle et piano avec Claire-Marie Le Guay

18 mai : la journée du violoncelle - Eglise de Saint Avit - triple concert (Francois Salque et l'Orchestre de violoncelles)

20 mai : Café de la danse (Loco Cello)

21 mai : Yaron Herman, Emile Parisien au festival Jazz à Saint-Germain des prés

03 Juillet : avec Peirani dans le cadre du festival Musique dans le Gresivaudan

Nouvel album : Loco Cello

, © Caroline Records

Loco Cello c'est l'aboutissement de 10 ans d'entente et d'échanges artistiques entre François Salque et Samuel Strouk. Partis à la recherche d'une nouvelle esthétique, au croisement de la musique classique et du jazz à cordes, ils ont choisi de s'entourer du brillant guitariste de jazz manouche Adrien Moignard et de son fidèle compagnon de route Jérémie Arranger à la contrebasse.

Programmation musicale

Samuel STROUKLhassa Loco Cello

CRESCENDO

DIVERS (d'après des improvisations de Stéphane GRAPPELLI)

Medley sur thèmes roumains

François Salque, Vincent Peirani

ZIG ZAG

Johannes BRAHMS

Quintette pour clarinette et cordes op.115 en si mineur : 1. Allegro

Pierre Fouchenneret, Deborah Nemtanu, Lise Berthaud, François Salque, Florent Pujuila

B RECORDS