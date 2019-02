Le gambiste François Joubert-Caillet est l'invité de Musique Matin

Sortie CD : Erlebach, Sonates en trio

11 janvier 2019 chez Ricercar

, © Ricercar 2019

C’est en 1694 que Philipp Heinrich Erlebach, édite un recueil de sonates en trio pour une formation typique de la musique allemande de son temps : violon, viole de gambe et basse continue.

Si la réunion du violon et de la viole peut nous apparaître comme une illustration de la fusion des traditions italienne et française, cette même fusion se retrouve dans la forme de ces compositions, qui fait se succéder une sonate à l’italienne et une suite de danses à la française, un modèle dont se souviendra Johann Sebastian Bach.

Distribution

L'Acheron , Ensemble instrumental

, Ensemble instrumental François Joubert-Caillet , Chef d'orchestre et Basse de viole

, Chef d'orchestre et Basse de viole Sarah Van Oudenhove , Basse de viole

, Basse de viole Marie Rouquie , Violon

, Violon Yoann Moulin , Clavecin et Orgue

, Clavecin et Orgue Miguel Henry, Archiluth

Prochains concerts

2 mars : Musée du Louvre, Galerie Médicis

Programme : Imago Mundi (Samuel Scheidt / Orlando Gibbons / Matthew Locke)

12 mars Arsenal de Metz, Salle de l'Esplanade

Programme : Les larmes de l’exil

L’Achéron

Sokratis Sinopoulos, lyra

24 mars : Saison musicale d'Amilly, Église Saint-Martin

Programme : Ph.H. Erlebach, trio sonatas

Marie Rouquié , violon

, violon François Joubert-Caillet , viole de gambe

, viole de gambe Miguel Henry , guitare et archiluth

, guitare et archiluth Yoann Moulin, clavecin et orgue

11 mai : Musicales en Barrois, Bar-le-Duc

Programme : L'art de la fugue, de Bach à Brahms

13 juillet : Festival de Saintes

Programme : Grounds, un big band baroque, improvisations

Programmation musicale

Philipp Heinrich Erlebach

Sonata sesta en Fa majeur (1. Sonata).

L’Achéron, Marie Rouquié, violon, François Joubert-Caillet, basse de viole & dir.

RICERCAR 2019

Philipp Heinrich Erlebach

Sonata seconda (5. Gique)

L’Achéron, Marie Rouquié, violon, François Joubert-Caillet, basse de viole & dir

RICERCAR 2019

Orlando Gibbons

Fantaisie à 6 en ré mineur

L’Achéron, François Joubert-Caillet, basse de viole & dir

RICERCAR 2017