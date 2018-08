François-Frédéric Guy est l'invité de Musique Matin

L'invité

François‐Frédéric Guy est considéré comme un spécialiste du répertoire romantique allemand et en particulier de Beethoven dont il a enregistré les trente‐deux sonates, l’intégrale de la musique pour violoncelle et piano avec Xavier Phillips, ainsi que les cinq concertos avec l’Orchestre Philharmonique de Radio France dirigé par Philippe Jordan. L’enregistrement des dix sonates pour violon et piano avec Tedi Papavrami est publié en octobre 2017.

Entre 2014 et 2017 il est Artiste en Résidence à l’Arsenal de Metz. En 2017‐2018, il est Artiste associé comme pianiste et chef d’orchestre à l’Orchestre de Chambre de Paris. En 2018, Il poursuit son intégrale des 32 Sonates pour piano de Beethoven à Seoul et donnera l’intégrale pour violoncelle et piano avec Xavier Phillips à Tokyo. Il se produira en récital et avec orchestre en tournée en Asie (Corée, Hong‐Kong, Japon), en Belgique et en Allemagne avec Le Concert Olympique, avec le Aalborg Symphoni Orkester, la Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken, le Hong‐Kong Sinfonietta, l’Orchestre du Liceu de Barcelone, l’Orchestre National de Lyon,….. Il dirige plusieurs formations dont l’Orchestre de chambre de Paris au Théâtre des Champs‐Élysées, l’Orchestre National des Pays de Loire, ou l’Orchestre de Tenerife.

En concert aux Solistes à Bagatelle

Dimanche 16 septembre 2018à 16 heures - Carte Blanche à François-Frédéric Guy

Debussy – Préludes (extraits du Livre 2)

Debussy – Reflets dans l’eau (Images, 1er Livre)

Murail - "Cailloux dans l'eau (création mondiale)

Beethoven -Variations Eroïca opus 35

Concert capté par France Musique !

Dimanche 16 septembre 2018 à 18 heures - Carte blanche en duo avec l'altiste Miguel Da Silva

Schubert -Sonate Arpeggione

Murail - C’est un jardin secret, ma soeur, ma fiancée, une source scellée, une fontaine close pour alto solo (1978)

Brahms - Sonate opus 120 n°1 pour alto et piano

Les autres rendez-vous de François-Frédéric Guy

4 octobre 2018 – Théâtre des Champs Elysées (Paris) "Carte blanche à François-Frédéric Guy"

Concerto n°23 de Mozart et Concerto n°2 de Brahms. Avec l'Orchestre de Chambre de Paris.

16 au 23 novembre – Avec l'Orchestre National des Pays de Loire

Angers 16 au 21 à Angers et du 22 au 23 à Nantes,

Rondo KV. 380 et Concerto n°23 de Mozart. Concerto n°4 de Beethoven.

27 novembre à Angers – Mardis Musicaux

Liszt Bénédiction de Dieu dans la Solitude (extrait des Harmonies poétiques et religieuses

Debussy Préludes (extraits du livre 2)

Brahms Intermezzi opus 119 Beethoven Variations Eroica

François-Frédéric Guy invité des Grands Entretiens toute la semaine dès le 10 septembre à 13 heures sur France Musique !

♫ Programmation musicale

Johannes BRAHMS

Sonate n°2 en fa dièse min op 2 : 3. Scherzo : Allegro

François-Frédéric Guy

EVIDENCE

Ludwig van BEETHOVEN

Sonate pour violon et piano n°5 en Fa Maj op 24 : 3. Scherzo

Tedi Papavrami, François-Frédéric Guy

EVIDENCE

Ludwig van BEETHOVEN

Concerto n°4 en Sol Maj op 58 : III. Rondo : Vivace

François-Frédéric Guy, Orchestre Philharmonique de Radio France, Philippe Jordan

NAIVE