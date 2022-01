François Chaplin valse avec Chopin sur son nouveau disque

Le plus romantique des pianistes français fait paraître aujourd'hui un album consacré aux Valses de Chopin, onze ans après son intégrale des Nocturnes. Il sera en concert le 28 janvier au Théâtre de Poissy, avant de partir pour une tournée en Asie centrale et au Japon.

Fidèle chopinien depuis toujours, François Chaplin avait sorti un disque consacré aux ballades de Chopin en 2007, puis une intégrale des nocturnes en 2009 pour le bicentenaire Chopin, disque unanimement salué par la critique. Il semblait donc logique que le pianiste finisse par s'emparer d'une autre série d'oeuvres mythiques du compositeur polonais : les valses.

Interpréter les valses de Chopin aujourd'hui

Très populaires jusque dans les années 60, les valses de Chopin ont été progressivement mises de côté par les pianistes classiques. Malgré plusieurs grands enregistrements marquants du début du XXème siècle, comme ceux de Robert Lortat en 1931 et Alfred Cortot en 1934, elles ont été perçues par la suite comme moins intéressantes que les mazurkas. Ces dernières étaient considérées comme plus audacieuses et plus proche du génie rythmique et harmonique de Chopin.

Cependant, François Chaplin n'a pas perdu l'habitude de les jouer ; ces valses l'accompagnent même depuis ses débuts. Avant même d'entrer au CNSM de Paris, il avait commencé à jouer celles souvent qualifiées de "faciles". Puis il a conservé l'habitude d'en jouer régulièrement pendant ses récitals. Ce n'est qu'à son concert à la Roque d'Anthéron en 2015 où il en interprétait quelques-unes, comme toujours, que l'idée d'une intégrale s'est mise à germer.

Mis à part Chopin, François Chaplin est également un grand interprète de Debussy. Il a enregistré une intégrale pour piano du compositeur français entre 2000 et 2007

François Chaplin sera en concert au Théâtre de Poissy le 28 janvier prochain pour un programme autour des Valses et Nocturnes de Chopin.