Le pianiste Francesco Tristano est l'invité du jour

Sortie CD : Tokyo Stories

3 mai chez Sony Classical

Composé par Francesco Tristano et enregistré principalement à Tokyo, cet album présente des artistes invités, dont les musiciens japonais U-zhaan, Keiichiro Shibuya et Hiroshi Watanabe, l’artiste électronique argentin Guti et le musicien français Michel Portal.

Je suis venu à Tokyo pour la première fois en 2000… C'était totalement une jungle de néons. Mon album ne consiste pas à expliquer Tokyo. Il s'agit de moments très spécifiques dans ma tête, de moments dans lesquels j'ai vécu intensément dans cette ville merveilleuse au cours des 10 dernières années.

Prochain concert

25 juillet dans le cadre du Festival International de Piano de la Roque d'Anthéron

Théâtre Silvain de Marseille

Programmation musicale

Francesco TRISTANO

Hotel meguro

Francesco Tristano

SONY

Francesco TRISTANO

Cafe Shinjuku

Francesco Tristano, Michel Portal

SONY

Francesco TRISTANO

Kusakabe-san

Francesco Tristano

SONY