Florentine Mulsant: "Les choses ont évolué pour les femmes depuis mes années d'études !"

Toujours personnel et libre, le langage musical plonge ses racines dans une diversité qui conjugue aussi bien l’École française du XXe siècle, de Claude Debussy à Henri Dutilleux, que des influences extra-européennes. "Piano Works", le nouveau disque de Florentine Mulsant .

Née en 1962, Florentine Mulsant a accompli ses études au CNSM de Paris (harmonie, contrepoint, fugue, analyse et orchestration) et à la Schola Cantorum, où elle obtient en 1987 un Premier Prix de composition dans la classe d’Allain Gaussin).

Elle a suivi l’enseignement de Franco Donatoni à l’Academia Chigiana à Sienne. Elle s’est perfectionnée auprès d’Alain Bancquart, et a enseigné l’écriture musicale à l’Université de Paris IV – Sorbonne. Elle a reçu en 2011 le Prix Nadia et Lili Boulanger de l'Académie des Beaux-Arts. Primées de nombreux concours internationaux de composition, ses œuvres sont commandées et jouées par des solistes et orchestres de renom tels que entre autres Lise de la Salle, Henri Demarquette, Anne Queffélec, l'Orchestre National de Chambre d'Arménie, et lors de grands festivals internationaux en France comme le Festival d'Auvers-sur-Oise, Festival d'Ambronay, Festival Radio-France Montpellier, en Allemagne, aux États-Unis, à Taiwan et encore au Chili.

Ses prochains concerts

11 septembre 2020 à Nice, Sextuor pour Quintette à Cordes et Trompette op 49, Romain Leleux : Trompette Ensemble Convergences

13 septembre à Sanary sur Mer, Eglise Deux Duos pour Violon et Alto op 91, Kazimierz Olechovski : Violon Françoise Gnéri : Alto

9 octobre 2020 à 20h00 à Paris, Musée Grévin, Quatuor à cordes n° 3 op. 47, Quatuor SineQuaNon à l’occasion de la parution du nouveau disque du quatuor autour de quatuors écrits par des femmes compositeurs.

12 octobre 2020, Festival Hors les murs Présences Féminines. Chant de Coton for Reciter and Piano op 83, Cécile Brochoire : Réciter Michael Dian : Piano

15 novembre 2020 à 17h30 au Théâtre de Sanary sur Mer, Création du Trio pour alto, clarinette et piano op. 86, Dana Ciocarlie, piano - Françoise Gneri, alto - François Sauzeau, clarinette

3 décembre 2020 à 20h00 à la Chapelle Corneille à Rouen, Création du Quintette avec piano op. 94, Solistes de l’orchestre de l’Opéra de Rouen

6 décembre 2020 au Théâtre de Sanary sur Mer, Trio pour cordes op 87, Kaezimierz Olechouski : Violon Françoise Gnéri : Alto, Frédéric Audibert : Violoncelle