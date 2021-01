Florent Boffard & Sibyle Veil

Le pianiste Florent Boffard réunit trois compositeurs dans son nouveau disque "Beethoven, Berg, Boulez" autour de la Sonate, forme musicale emblématique. Puis, la présidente de Radio France, Sibyle Veil, sera avec nous pour nous dire tout sur La Maison de la Radio et de la Musique.

A l’occasion du premier enregistrement d’Antiphonie de Pierre Boulez, Florent Boffard a réuni trois compositeurs autour de la « Sonate », forme musicale emblématique.

Beethoven, Berg et Boulez. Architecture robuste chez Beethoven, elle devient par sa confrontation avec la modernité boulézienne une forme ouverte et multiple. Le rapprochement des trois univers met en lumière la puissance intemporelle de la parole musicale quand le génie impose son style. Cette même structure unit les trois compositeurs

Programme du disque "Beethoven Berg Boulez"

Beethoven (1770-1827)

Sonate pour piano n°23 op 57, Appassionata Allegro assai

Berg (1885-1935) Sonate pour piano opus 1

Boulez (1925-2016) Sonate pour piano n°3 Formant 3 : Constellation-Miroir, Formant 2 : Trope Texte, Parenthèse, Glose, Commentaire, Formant 1 : Antiphonie (extraits) Trait Initial, Antiphonie II

Florent Boffard

Florent Boffard entre à l’âge de douze ans au Conservatoire National de Paris dans la classe d’Yvonne Loriod où il obtient son Premier Prix de Piano. Il sera rapidement récompensé de Premiers Prix de Musique de Chambre, d’harmonie, de contrepoint et d’accompagnement.

Soliste à l’Ensemble Intercontemporain de 1988 à 1999, il a côtoyé les principaux compositeurs de notre temps et a effectué la création de pièces de Boulez, Donatoni, Ligeti.

Florent Boffard a également enseigné le piano au CNSM de Lyon, à la Musikhochschule de Stuttgart, et depuis 2016 au CNSM de Paris.

Présent sur la scène des plus grands festivals internationaux, Florent Boffard a enregistré plusieurs disques parmi lesquels : les Structures pour deux pianos de Pierre Boulez avec Pierre-Laurent Aimard (DG), la Sequenza IV pour piano de Luciano Berio (DG) et la 2ème Sonate pour violon et piano de Bartok avec Isabelle Faust (Harmonia Mundi), ainsi que "Œuvres pour piano seul" de Schoenberg. Un disque consacré aux Études pour piano de Debussy et Bartok est également paru chez Harmonia Mundi.

Un engagement dans la musique contemporaine

Invité dans les principaux festivals, Florent Boffard a joué entre autres sous la direction de Pierre Boulez, Simon Rattle, Leon Fleisher. Soucieux d’aider le public à une meilleure compréhension du répertoire contemporain, il a réalisé de nombreux ateliers et présentations de concerts, en particulier au Festival de La Roque d’Anthéron.

En 2019, Florent Boffard était l’invité du MusikFest Berlin et de l’Elbphilharmonie à Hambourg dans le cadre de «Portrait» consacré au compositeur George Benjamin. Florent Boffard a en outre écrit le film « Schœnberg, le malentendu » qui accompagne son enregistrement de l’œuvre pour piano de Schœnberg paru chez Mirare en 2013, récompensé par 5 Diapasons dès sa sortie. Son disque « Racines » consacré à Bartok chez Mirare est unanimement salué par la presse et à nouveau distingué par un Gramophone « Editor’s choice ».

La Fondation Forberg-Schneider (Munich) a décerné à Florent Boffard son Prix Belmont pour son engagement dans la musique d’aujourd’hui.

Le concert de Florent Boffard du mardi 19 janvier sera visible sur le site de la Philharmonie de Paris "Philharmonie live"