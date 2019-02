Florence Bolton et Benjamin Perrot, fondateurs de l'ensemble La Rêveuse, sont les invités de Musique Matin

Sortie CD : London Circa 1700

18 janvier chez Mirare

, © Mirare 2019

Programme

Henry Purcell (1659-1695)

Sonata no.3 in D minor

Godfrey Finger (1655/56-1730)

A Ground in D minor for recorder

Suite in D minor for recorder

Sonata Seconda in D for viola da gamba

Giovanni Battista Draghi (1640-1708)

Trio Sonata in G minor

John Blow (1649-1708)

Ground in G minor for two recorders

Daniel Purcell (1664-1717)

Sonata Terza in D minor for two recorders

Sonata Sexta in F minor for violin

William Croft (1678-1727)

Sonata in F for two recorders and two violins

Distribution

Florence Bolton , viole de gambe

, viole de gambe Benjamin Perrot , théorbe

, théorbe Stéphan Dudermel , violon

, violon Stéphanie Paulet , violon

, violon Sébastien Marq , flûtes à bec alto et ténor

, flûtes à bec alto et ténor Marine Sablonnière , flûtes à bec alto et ténor

, flûtes à bec alto et ténor Carsten Lohff, clavecin et orgue

Aperçu des prochains concerts

1er mars en l’Église réformée du Bouclier de Strasbourg

Buxtehude, Sonates en trio

2 avril à l’Opéra de Clermont-Ferrand

12 avril au Théâtre de Montélimar

Monsieur de Pourceaugnac

