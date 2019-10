Florence Bolton, l'invitée du jour

Florence Bolton, renaissance de la viole de gambe

Elle a commencé par la flûte et le clavecin avant de découvrir la viole de gambe. Aujourd'hui, Florence Bolton est de ceux qui font revivre cet instrument dans les conservatoires et les salles de concert via des conférences et ateliers pour enfants. Avec Benjamin Perrot, luthiste et théorbiste, elle fonde La Rêveuse, ensemble composé de musiciens solistes, qui travaille sur les patrimoines artistiques des XVIIème et XVIIIème siècles. Avec déjà de nombreux enregistrements à son actif, l'ensemble prépare en ce moment un nouveau disque, explorant la musique londonienne autour des années 1720 - dans la continuité de leur disque London circa 1700.

Dans le spectacle L’Autre Monde ou les Etats et Empires de la Lune, Florence Bolton et Benjamin Perrot se sont chargés de toute la direction musicale et jouent les pièces choisies sur scène.

Prochaines dates

9 et 12 octobre matin : récital de viole seule, Musée de la Musique de Paris

9 au 12 octobre : L’Autre Monde ou les Etats et Empires de la Lune à l’Athénée Louis-Jouvet, Paris

23 octobre : Jack et le Haricot Magique, Spectacle jeune public de marionnettes et musique ancienne, Festival Jeune Public, Espace Aragon de Saint Florent sur Cher (18)

9 novembre : Le Salon de musique de Mme de Pompadour, Théâtre les Salons, Genève, Suisse

10 novembre : Le Salon de musique de Mme de Pompadour, Eglise du Gottau, Châtel Saint Denis, Suisse

Du 12 au 26 novembre : 36 représentations en tournée Opérabus en région Centre

28 novembre : Mr de Pourceaugnac, comédie-ballet avec le Théâtre de l’Eventail (Raphaël de Angelis), au Théâtre de Dreux

(Raphaël de Angelis), au 29 novembre : Mr de Pourceaugnac à la Ferme de Bel Ebat, Guyancourt