Festival d'Aix-en-Provence : Sébastien Daucé et Stéphane Degout sont les invités de La Matinale

La Matinale se délocalise au Festival d'Aix-en-Provence, où Sébastien Daucé et son Ensemble Correspondances présentent "Combattimento, La Théorie du Cygne noir" du 3 au 18 juillet et Stéphane Degout chantera le rôle de Ford dans Falstaff.

Pour le Festival d'Aix-en-Provence, Sébastien Daucé et son Ensemble Correspondances présenteront Combattimento, La Théorie du Cygne noir les 3 et 18 juillet au Théâtre du Jeu de Paume d'Aix-en-Provence.

Récemment, Sébastien Daucé et son ensemble sortaient un disque Buxtehude / Schütz, Septem Verba & Membra JesuNostri, paru fin mars sur le label Harmonia Mundi. Ils donneront par ailleurs ce programme cet été aux Festivals de Saintes et Utrecht.

Stéphane Degout chantera quant à lui au Festival d'Aix-en-Provence le rôle de Ford dans Falstaff avec le Chœur et Orchestre de l'Opéra de Lyon dirigés par Roberto Balistreri et Daniele Rustioni, les 3, 6, 8, 10 et 13 juillet. On le retrouvera également le 14 juillet dans Cinq Reflets de L’Amour de loin de Kaija Saariaho aux côtés du London Symphony Orchestra dirigé par Susanna Mälkki et Clément Mao-Takacs.