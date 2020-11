Félicien Brut : Pour l'album "NEUF"

Félicien Brut présente son nouvel album « NEUF » : neuf créations en hommage à Beethoven signées par neuf compositeurs d’aujourd’hui : Corentin Apparailly, Stéphane Delplace, Domi Émorine, Thomas Enhco, Cyrille Lehn, Patrice d’Ollone, Thibault Perrine, Fabien Waksman et Jean-François Zygel.

Félicien Brut

Considéré comme l'un des accordéonistes français les plus innovants et éclectiques de sa génération, Félicien Brut ne cesse de défendre le caractère polymorphe de ce jeune instrument qu'est l'accordéon.

Né en Auvergne, terre de musique traditionnelle par excellence et l'un des berceaux de son instrument, il aborde en premier lieu le répertoire musette et populaire. Il découvre ensuite les répertoires swing, classique et contemporain au Centre National et International de Musique et Accordéon, et au contact de nombreux accordéonistes français et étrangers. En 2007, il réalise l'exploit de remporter successivement les trois plus grands concours internationaux d'accordéon existants : Klingenthal en Allemagne, Castelfidardo en Italie et Samara en Russie, autant de succès qui le propulsent sur la scène internationale

NEUF ou la rencontre de Beethoven et de l’accordéon

Paru le 13 novembre chez Mirare

Comment en 2020, un accordéoniste peut-il rendre hommage à l'œuvre considérable laissée par Beethoven ? C'est la question que s'est posée Félicien Brut lorsque René Martin le directeur de la Folle Journée de Nantes lui a demandé de penser à un programme à l'occasion du 250ème anniversaire de ce composteur de légende.

Neuf compositions d’aujourd’hui, signées de neuf merveilleux compositeurs venus d’esthétiques très diverses ; Corentin Apparailly, Stéphane Delplace, Domi Émorine, Thomas Enhco, Cyrille Lehn, Patrice d’Ollone, Thibault Perrine, Fabien Waksman et Jean-François Zygel ont accepté de relever d’écrire, chacun, une pièce inspirée d’un élément caractéristique de l’œuvre de Beethoven.

Neuf comme cet instrument, l’accordéon, encore bien jeune dans l’univers classique

Neuf lettres, BEETHOVEN, ACCORDÉON, toujours neuf lettres mais deux univers jusque là si distants… Un projet pour neuf lettres, pour neuf créations, pour que le neuf inonde finalement cette fin d’année 2020, si particulière, et l’avenir de l’accordéon

NEUF est un programme joué en sextuor avec les musiciens complices

Le Quatuor Hermès : Omer Bouchez, Elise Liu, Lou Chang, Yan Levionnois Et Edouard Macarez, contrebassiste soliste à l'Orchestre philharmonique de Radio France.

A retrouver sur France Musique

GÉNÉRATIONS FRANCE MUSIQUE, LE LIVE par Clément Rochefort

Samedi 9 janvier 2021 | 16h > 18h

Avec la participation de Félicien Brut, d'Edouard Macarez et du Quatuor Hermès.

Prochains concerts

> 13 janvier - PARIS (75)

Concert en duo avec Thibaut Garcia

Première parisienne de ce nouveau duo, au Bal Blomet (15ème), mêlant musiques françaises, espagnoles et sud-américaines. Au programme : Boccherini, Piazzolla, Ravel, Gnattali, Blázquez...

> 22 janvier - PARIS (75)

Concert en duo avec Édouard Macarez dans le cadre de « L’autre saison » - Concert caritatif au profit des sans-abris, porté par l’ensemble Les Dissonances

> 23 janvier - THOUARS (79)

Concert en duo avec Lucienne Renaudin-Vary

> 26 janvier - METZ (79)

Concert en trio avec Thomas et Romain Leleu dans le cadre de la saison de l’Arsenal de Metz

> 30 et 31 janvier puis du 3 au 7 février - NANTES (44)

Folle Journée en région et Folle Journée de Nantes 2021 avec une formation inédite, accordéon et quintette à vents aux côtés de l’ensemble Ouranos, pour un programme dédié à Mozart et à ses plus célèbres Ouvertures d’Opéras. Arrangements réalisés par Cyrille Lehn.