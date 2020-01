Fabrice di Falco et Aslam Safla, les invités du jour

Fabrice di Falco

Fabrice di Falco est un chanteur lyrique originaire de la Martinique, à la tessiture rare de sopraniste.

Après un concert de Barbara Hendrix à Fort-de-France, il fait entendre sa voix à la chanteuse qui lui conseille de continuer sur cette voix. Fabrice di Falco rentre ensuite au Conservatoire de région de Boulogne-Billancourt puis au CNSM de Paris . A 17 ans, il quitte ainsi son île natale pour la métropole et la capitale.

Le concours Voix des Outre-mer

Créé par Fabrice di Falco et l'association "Les Contres Courants", le concours Voix des Outre-mer organise sa deuxième édition en 2019, avec une finale nationale se tenant le 8 janvier à l'Amphithéâtre Bastille, Paris.

Ce concours a pour but de lutter contre les discriminations matérielles d'accès au chant lyrique auxquelles peuvent se heurter les jeunes chanteurs d'Outre-mer.

Pour ce faire, les chanteurs sont formés et coachés par des professionnels afin de perfectionner leurs talents. Fabrice di Falco en est le parrain, ainsi que l'intermédiaire entre les candidats et le monde professionnel qui les attend.

Lors des finales régionales et de la finale nationale, les candidats qui ont suivi les cours et masterclass sont présentés à un jury composé de directeurs de conservatoire, directeurs d’opéras, chefs d’orchestres, compositeurs, agents artistiques, maisons de disques, journalistes et chanteurs d’opéra.

Les gagnants reçoivent une formation gratuite et un coaching dans l’année (avec des professeurs de chant, des artistes lyriques, chefs de chants et Manager) pour préparer leurs entrées dans un conservatoire, ou leurs auditions pour des agents et directeurs d’opéras.

A noter que pour favoriser la mixité sociale, ce projet est gratuit pour tous.

à lire aussi article Outremer : la musique classique peine à franchir les océans