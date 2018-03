Fabien Robert, l’Ensemble Proxima Centauri, Florence Gétreau et Patrick Duval invités de Musique Matin

Florence Gétreau (commissaire de l’exposition "Le Vin et la Musique" et directrice de recherche émérite au CNRS à l’Institut de recherche en musicologie)

Conservatrice du patrimoine pendant vingt-cinq ans, aujourd’hui directrice de recherche au CNRS habilitée à diriger des recherches, Florence Gétreau a consacré vingt années de sa carrière au Musée instrumental du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris et a été chef de projet du musée de la Musique (1987-1992). C’est à l’histoire des collections de ce musée que Florence Gétreau avait dédié sa thèse de doctorat, soutenue à Paris-Sorbonne en 1991.

Responsable du Département de la musique et de la parole au musée national des Arts et Traditions populaires de Paris de 1993 à 2003, elle a dirigé l’Unité de recherche associée du CNRS « Organologie et iconographie musicale » de 1992 à 1995. C’est au sein de cette équipe qu’elle a créé en 1995 la revue annuelle Musique • Images • Instruments (Klincksieck puis CNRS Éditions). Entre janvier 2004 et décembre 2013, elle dirige l’Institut de Recherche sur le Patrimoine Musical en France (UMR 200 CNRS/Culture/BnF). Depuis 1993, elle est professeur associé d’iconographie musicale et d’organologie au Conservatoire de Paris et elle a par ailleurs contribué aux enseignements du Master « Musique et musicologie » de l’Université de Tours.

Interview de Florence Gétreau "Le vin et la Musique, accords et désaccords"

Fabien Robert (adjoint au maire en charge de la culture et du patrimoine)

Interviews de Fabien Robert de 2016 et 2017

L’Ensemble Proxima Centauri (Marie-Bernadette Charrier, direction artistique et saxophone Sylvain Millepied, flûte)

Proxima Centauri est un ensemble musical qui bouscule les codes de la musique de chambre notamment en intégrant l’électroacoustique comme un membre à part entière de la formation. Depuis plus d’une vingtaine d’années, Proxima Centauri collabore avec de nombreux artistes, d’autres musiciens ; interprètes ou improvisateurs, mais aussi des danseurs ou des plasticiens. L’ensemble porte ainsi une démarche artistique pluridisciplinaire, alliant création musicale et arts visuels.

Placé sous la direction artistique de Marie-Bernadette Charrier,l’ensemble pratique une politique de commande active et crée de nombreuses œuvres de compositeurs de ce siècle en alternance avec l’interprétation de grands maîtres du XXe. Proxima Centauri investit toutes les dimensions de la création, de la recherche en lutherie contemporaine à la transmission des savoirs faire aux jeunes interprètes.

Si l’ensemble est bordelais depuis son origine, son rayonnement dépasse la Nouvelle-Aquitaine et les frontières de la France. De renommée internationale, l’ensemble est invité dans de nombreux festivals et réalise des tournées en Europe, Amérique, Asie et Océanie.

Marie-Bernadette Charrier, direction artistique et saxophone

Sylvain Millepied, flûte

Clément Fauconnet, percussion

Hilomi Sakaguchi, piano

Christophe Havel, dispositif électronique

Discographie

2006 - "L'aube assaillie" Hector Parra ! Musica de cambra

1996 - Christophe Havel

Actualités

¡ ÉCOUTER VOIR ! vendredi 23 mars au jeudi 26 mars au Rocher de Palmer – Cenon

Au programme des ateliers, des rencontres et des concerts.

Proxima Centauri s’installe pendant une semaine au Rocher de Palmer pour un parcours musical où plusieurs classes de primaire du département viendront découvrir le monde musical de l’ensemble.

Chaque concert est accompagné d’ateliers de sensibilisation : découverte des instruments, visite du lieu et pratique artistique. Ces journées offrent un itinéraire inédit au cœur de la musique, une véritable immersion dans le langage des musiques de création.

L’initiation et la découverte que proposent les musiciens lors de cette semaine permettent d’apporter un autre regard et d’aiguiser l’esprit critique par de nouvelles formes esthétiques. Il s’agit de conduire les auditeurs vers une nouvelle expérience de la musique, partagée par tous. Les ateliers sont réservés aux classes de primaire dans le cadre du programme académique « À la découverte de la musique contemporaine ».

Ce projet est en partenariat avec la direction des services départementaux de l’éducation nationale de la Gironde.

Patrick Duval (directeur du Rocher de Palmer)

Interview de Patrick Duval invité de Couleur Gironde et ses critères pour programmer

Le Rocher de Palmer

Le Rocher de Palmer est une salle de spectacle de la région bordelaise située à Cenon près de Bordeaux sur la rive droite de la Garonne. Le projet débute en 2005 pour s'achever en 2010. L'inauguration a lieu le 24 septembre 2010 avec l'organisation de 24 heures de festivités orientées autour de la musique avec du jazz, un concert de l'Orchestre national de Bordeaux.

La salle de spectacle Le Rocher de Palmer est érigée sur une superficie de 6.700 m² et dispose de trois salles de spectacles. La première salle appelée Le Rocher 1200 comme son nom l’indique a une capacité de 1200 places debout. C’est une salle qui accueille les spectacles de musique tels que l’électro, le Hip Hop, le rock ou tout autre musique qui nécessite la position debout. Sa scène est érigée sur 227 m², la salle peut également accueillir d’autres événements comme les projections multimédias. La deuxième salle appelée Le Rocher 650 a une capacité de 650 places en mode assis et sa scène couvre une superficie de 320 m². Cette salle abrite uniquement les concerts de jazz, de musique classique, des spectacles de danse. La troisième salle appelé Le Salon de Musique a une capacité de 200 places assis et de 450 places debout. C’est une salle qui abrite les concerts intimistes, les ateliers de musique, de danse. Elle peut également accueillir les expositions, la vidéo projection et le vjing.

L'ADN de ce site est de proposer un lieu pour les jeunes et le moins jeunes du quartier avec une écoute de leurs besoins et le désir d'accompagner les personnes dans leurs parcours.

Un forum et des studios d’enregistrement sont proposés, un espace d’exposition, le Rocher de Palmer est un lieu de vie et d'échange.

La programmation riche et variée propose tout style musicaux en allant du jazz au folk, du hip-hop à l’électro, à la musique du monde, du rap à la soul, au rock, au funk en passant par la chanson française…

De nombreux artistes nationaux et internationaux ont fait escale dans cette salle : Tiken Jah Fakoly, Manu Dibango, Patti Smith, Manu Katché, Kyle Eastwood, Miossec, Arthur H, Luke, BB Brunes, Jacques Higelin, The Shoes, Al Jarreau, Mika, Jean-Louis Murat, Miles Kane.

