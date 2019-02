Eva Kleinitz, directrice générale de l'Opéra national du Rhin est l'invitée de Musique Matin

Festival Arsmondo du 15 mars au 17 mai 2019

Après le Japon, l’Argentine !

Les liens culturels qui rapprochent la France et l’Argentine n’ont jamais cessé depuis le milieu du XIXe siècle.

Nous ignorons souvent que l’architecte du premier théâtre d’opéra de Buenos Aires, le « premier » Teatro Colón, Charles Henri Pellegrini, était originaire de Chambéry ou que le paysagiste et urbaniste Charles Thays, qui a participé à la transformation de la capitale argentine par l’invention de places et de jardins célèbres, naquit à Paris.

Mais c’est bien entendu au XXe siècle que les contacts et les amitiés ont pris de l’ampleur à la faveur d’admirations profondes et réciproques. Les douloureuses et sombres années de la Deuxième Guerre mondiale en France et des décennies d’instabilité politique et de dictature militaire en Argentine ont par ailleurs encouragé le déploiement de ponts au-dessus de l’Atlantique.

Avec l’envie de poursuivre cette belle histoire d’échanges intenses et fructueux, nous avons fait appel, pour les nouvelles productions de Beatrix Cenci d’Alberto Ginastera et de Maria de Buenos Aires d’Astor Piazzolla et Horacio Ferrer que propose l’Opéra national du Rhin, à deux jeunes artistes qui vivent et créent à Buenos Aires mais dont les présences en Europe au cours des dernières années ont été très remarquées : le metteur en scène Mariano Pensotti et le chorégraphe Matias Tripodi.

Les premiers rendez-vous du festival

Exposition :15 mars au 30 mai 2019

Beatrice Cenci, héroïne tragique

Rencontre : 16 mars 2019

Mariano Pensotti et le théâtre argentin

Opéra : 17 mars 07 avr. 2019 à Strasbourg et Mulhouse

Beatrix Cenci

Conférence :20 au 28 mars 2019

Conférences au centre E. Mounier

Opéra : La Divisione del mondo, Giovanni Legrenzo

8 au 16 février à Strasbourg

1er et 3 mars à Mulhouse

9 mars à Colmar

20, 22, 24, 26 et 27 mars à Nancy

Opéra : Der Freischütz, Carl Maria von Weber

17 avril au 19 mai 2019 à Strasbourg et à La Filature de Mulhouse

