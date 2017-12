Esa-Pekka Salonen est l'invité de Musique matin

L'invité

Le finlandais Esa-Pekka Salonen est chef d’orchestre et compositeur. Actuellement Chef d’orchestre principal et Conseiller artistique du London Philharmonic Orchestra, ainsi que Chef lauréat du Los Angeles Philharmonic, dont il a été Directeur musical de 1992 à 2009.

La saison 2016/2017 est la deuxième de ses trois années au poste de Compositeur en résidence-Marie-Josée Kravis au New York Philharmonic, et la première de ses cinq années comme Artiste en association à l’Opéra national de Finlande.

Par ailleurs, Esa-Pekka Salonen est Directeur artistique et cofondateur du Baltic Sea Festival qui invite des artistes de renom à promouvoir l’unité et l’écologie dans les pays baltes.

Lors de la saison 2016/2017, Esa-Pekka Salonen mène la Philharmonie de Londres au Festival d’Aix-en-Provence, pour Pelléas et Mélisande, mis en scène par Katie Mitchell, Oedipus Rex de Stravinsky dans une nouvelle mise en scène de Peter Sellars, ainsi qu’aux BBC Proms, en tournée en France, en Espagne et aux États-Unis.

Esa-Pekka Salonen rend hommage à Stravinsky avec le festival Myths and Rituals à Londres, qui a rencontré un grand succès populaire et critique la saison passée. Il dirige également le concerto pour cor au New York Philharmonic, avec qui il rend hommage à la compositrice finlandaise Kaija Saariaho.

Les compositions d’Esa-Pekka Salonen pour orchestre symphonique incluent Giro (1982), LA Variations (1996), Foreign Bodies (2001), Insomnia (2002), et Nyx (2011), ainsi que deux concertos pour le pianiste Yefim Bronfman et pour la violoniste Leila Josefowicz. Ce dernier a été récompensé par le prestigieux Grawemeyer Award et a figuré dans une campagne publicitaire internationale d’Apple pour son IPad en 2014.

La même année, l’Orchestre de la Tonhalle de Zurich, où il fut le tout premier « Creative Chair », a donné la première représentation de Karawane pour orchestre et chœur.

Cette saison 2016-2017, le New York Philharmonic joue son nouveau concerto pour violoncelle avec Yo-Yo Ma et crée Wing on Wing, composé pour l’inauguration de la saison du Walt Disney Concert Hall de Los Angeles.

Esa Pekka Salonen et le Philharmonic Orchestra poursuivent leurs expérimentations révolutionnaires visant à présenter la musique à l’aide du numérique au Southbank Centre, avec la première production de réalité virtuelle venant d’un orchestre symphonique britannique, tout comme les installations digitales RE-RITE et Universe of Sound, qui invitent le public à pénétrer dans l’univers de l’orchestre par le biais de projections audio et vidéo.

Esa Pekka Salonen a aussi dirigé le développement d’une application pour IPad, « The Orchestra », qui permet à l’utilisateur un accès inédit au fonctionnement interne de huit pièces symphoniques.

Programmation musicale de l'invité