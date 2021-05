"Envole-moi" de Christophe Barratier : "Une bouffée d’air frais qui convient plutôt bien à cette période"

Après le succès des Choristes ou de La Nouvelle Guerre des Boutons, le réalisateur Christophe Barratier présente son nouveau film, Envole-moi, qui sortira le 19 mai, date de réouverture des salles de cinémas. Il collabore pour la 3e fois avec le compositeur Philippe Rombi pour cette bande originale.

Le nouveau film de Christophe Barratier, Envole-moi, sort le 19 mai 2021 dans les salles de cinémas. Le film fait partie de la sélection officielle du festival international du film de comédie de l'Alpe d'Huez 2021. Dans les rôles principaux : Victor Belmondo (Thomas), Gérard Lanvin (Dr. Reinhard) et Yoann Eloundou (Marcus).

La bande originale du film est composée par Philippe Rombi, qui fut nommé trois fois au César de la meilleure musique de film en 2006, 2013 et 2017 pour Joyeux Noël,Dans la Maison, et Frantz. Il avait déjà composé des musiques pour des films de Christophe Barratier : L’Outsider, 2016 et La Nouvelle guerre des boutons, 2011.

Thomas, âgé de 29 ans, passe quasiment toutes ses nuits en discothèqueet passe ses journées à dormir. Lassé de cette situation, son père chirurgien — le docteur Reinhard — décide de ne plus lui donner d'argent. Il lui impose par ailleurs de s'occuper de l'un de ses jeunes patients. Marcus, âgé de 12 douze ans, vit seul avec sa mère Maissa et souffre d'une grave maladie et est en situation de polyhandicap. Sa vie est rythmée entre son centre d'accueil médicalisé et ses fréquents séjours à l'hôpital.

Avant d'être cinéaste, Christophe Barratier suit une formation musicale classique et un cursus de guitariste classique : il obtient une licence de concert de l'École normale de musique de Paris, ainsi que plusieurs prix de concours internationaux.

Parmi ses multiples projets, son premier long métrage, Les Choristes, sort en 2004, d'après une adaptation du film de Jean Dréville, La Cage aux rossignols (1945). Il se lance avec le producteur Thomas Langmann dans une nouvelle adaptation de La Guerre des boutons, de Louis Pergaud, qui se passerait durant la Seconde Guerre mondiale, en France occupée par les nazis, dont l'adaptation La Nouvelle Guerre des Boutons sortira en 2011. En 2017, Christophe Barratier présente l’adaptation de son premier film Les Choristes en spectacle musical pour la scène des Folies Bergère. Les enfants de la maîtrise des Hauts-de-Seine sont les nouveaux choristes du réalisateur.

Cette méticulosité attachée aux mélodies dans ses films lui a valu en 2005 les césars de meilleure musique originale et du meilleur son, ainsi que deux nominations aux oscars (meilleure chanson et meilleur film étranger).