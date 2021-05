"Envole-moi" de Christophe Barratier : "Une bouffée d’air frais qui convient plutôt bien à cette période"

Après le succès des Choristes ou de La Nouvelle Guerre des Boutons, le réalisateur Christophe Barratier présente son nouveau film, Envole-moi, qui sortira le 19 mai, date de réouverture des salles de cinémas. Il collabore pour la 3e fois avec le compositeur Philippe Rombi pour cette bande originale.

Le nouveau film de Christophe Barratier, Envole-moi, sort le 19 mai 2021 dans les salles de cinémas. Le film fait partie de la sélection officielle du Festival international du film de comédie de l'Alpe d'Huez 2021. Dans les rôles principaux : Victor Belmondo (Thomas), Gérard Lanvin (Dr. Reinhard) et Yoann Eloundou (Marcus).

La bande originale du film est composée par Philippe Rombi, qui avait déjà composé des musiques pour des films de Christophe Barratier : L’Outsider, 2016 et La Nouvelle guerre des boutons, 2011.

" J'ai cette attirance pour les films dans lesquels on ne sait jamais très bien si à chaque coin de scène nous attend un rire, une émotion ou une larme."Christophe Barratier

"Je me sens toujours davantage musicien que cinéaste"

Avant d'être cinéaste, Christophe Barratier suit une formation musicale classique et un cursus de guitariste classique : il obtient une licence de concert de l'École Normale de Musique de Paris, ainsi que plusieurs prix de concours internationaux. Il revient sur ces années d'études : "J'ai toujours étudié avec mon maître Javier Quevedo, qui maintenant n'exerce plus mais avec lequel je suis resté proche, et qui est pour moi toujours mon maître, mon professeur et mon ami."

"N’importe qui peut signer un film, même mauvais, tandis que quand on a une guitare Contreras ou un piano Steinway et qu'on a 2000 personnes devant nous, il est inenvisageable de se pointer sur une scène sans avoir étudié 20 ans."

Christophe Barratier

Parmi ses multiples projets, son premier long métrage, Les Choristes, sort en 2004, d'après une adaptation du film de Jean Dréville, La Cage aux rossignols (1945). Il se lance avec le producteur Thomas Langmann dans une nouvelle adaptation de La Guerre des boutons, de Louis Pergaud, qui se passerait durant la Seconde Guerre mondiale, en France occupée par les nazis, dont l'adaptation La Nouvelle Guerre des Boutons sortira en 2011. En 2017, Christophe Barratier présente l’adaptation de son premier film Les Choristes en spectacle musical pour la scène des Folies Bergère. Les enfants de la maîtrise des Hauts-de-Seine sont les nouveaux choristes du réalisateur.

Cette méticulosité attachée aux mélodies dans ses films lui a valu en 2005 les Césars de la meilleure musique originale et du meilleur son, ainsi que deux nominations aux Oscars (meilleure chanson et meilleur film étranger).

Le Festival du Cinéma et Musique de Film de La Baule

Christophe Barratier est également cofondateur du Festival du Cinéma et Musique de Film de La Baule, dont la 7e édition se déroulera du 23 au 27 juin prochain à La Baule : "Chaque année, nous présentons une sélection évidemment marquée à la condition d'avoir des compositeurs et une bande originale d'importance, et rendons hommage à un grand compositeur. Cette année, Philippe Sarde sera notre invité d'honneur, avec un grand concert à l'issu au Palais des Congrès de La Baule."