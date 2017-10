Entre musique et littérature avec le comédien et metteur en scène Benjamin Lazar

L'invité

Metteur en scène et comédien, Benjamin Lazar lie la musique et le théâtre depuis ses premiers spectacles. Né en 1977, Benjamin Lazar étudie la déclamation et la gestuelle baroques auprès d’Eugène Green dès l’âge de onze ans puis a complété sa formation de comédien à l’Ecole Claude Mathieu, tout en pratiquant le violon et le chant auprès de Dominique Moaty. Il est Diplômé de l’école de comédien Claude Mathieu et de l’académie des Arts de Minsk. Assistant de Michel Didym sur Le Langue à Langue des Chiens de Roche de Daniel Danis au théâtre du Vieux-Colombier et Les animaux ne savent pas qu’ils vont mourir de Pierre Desproges au Théâtre de la Ville (2004), il signe comme metteur en scène le spectacle Il Fasolo (2002) pour l’ensemble baroque Le Poème Harmonique et dans le cadre de l’Académie Bach d’Arcques-la-Bataille, L’autre Monde ou les Estats et Empires de la Lune de Savinien Cyrano de Bergerac. En 2004, sa mise en scène du Bourgeois Gentilhomme dans la production du Poème harmonique de Vincent Dumestre (version de 4 heures tel qu'il aurait été monté en 1670 incluant tous les intermèdes et ballets de Lully), aux côtés de Cécile Roussat et Julien Lubek pour la chorégraphie, et avec la collaboration artistique de Louise Moaty, également comédienne dans la troupe, rencontre un très grand succès public et critique, tout comme le DVD qui en est tiré. Il y a interprété le rôle de Cléonte et du Maître de philosophie durant les huit saisons d'exploitation du spectacle (2004-2012).

En 2006 il fonde sa compagnie Le Théâtre de l'incrédule. Il y crée notamment L'Autre Monde ou les États et Empires de la Lune (en collaboration avec l'ensemble La Rêveuse) d'après Cyrano de Bergerac donné au Théâtre de l'Athénée en 2008 et 2013, Les Amours tragiques de Pyrame et Thisbé de Théophile de Viau, Les Caractères de La Bruyère ( (acteur également), Fables d'après La Fontaine (acteur également), Feu d'après Pascal, Visions d'après Quevedo, Comment Wang-Fô fut sauvé de Marguerite Yourcenar.

En dehors de ses créations au sein du Théâtre de l'incrédule, Benjamin Lazar se consacre également à la mise en scène d'opéra. Il a été invité dans des lieux comme l'Opéra-Comique, le Théâtre des Champs-Élysées, le Théâtre de Caen, le Théâtre des Arts, l'Opéra de Saint-Étienne, l'Opéra de Rennes, le Grand Théâtre du Luxembourg, le Grand Théâtre d'Aix-en-Provence ou le Badisches Theater à Karlsruhe.

Il a collaboré, entre autres ensembles, avec le Poème Harmonique, les Arts Florissants, Les Musiciens du Louvre, les Cris de Paris et le Balcon. Ses réalisations vont de l'opéra baroque à la musique contemporaine : La Vita humana de Marazzoli, Cadmus et Hermione de Lully, Il Sant’Alessio de Landi, Egisto de Cavalli, Cendrillon de Massenet (2011 : les Musiciens du Louvre-Grenoble + Marc Minkowski), Cachafaz de Strasnoy, Ariane à Naxos de Strauss, Riccardo Primo de Haendel. (Paul Goodwin, Deutsche Händelsolisten). En 2008 il crée Cadmus et Hermione de Lully avec Vincent Dumestre. Comme à leur habitude, Vincent Dumestre et Benjamin Lazar s'attachent à représenter l'opéra tel qu'il aurait été monté à sa création en 1673. Artiste associé de 2010 à 2013 à la Scène Nationale de Quimper, il y a créé notamment en 2010 l'opéra Cachafaz (Copi/Strasnoy) et, en 2013, Pantagruel, avec Olivier Martin-Salvan. En 2012, il monte, toujours à l'Opéra-Comique, Egisto de Francesco Cavalli avec Vincent Dumestre. En juin 2015, il crée Le Dibbouk d’An-ski au Printemps des Comédiens à Montpellier, présenté au Théâtre du Nord à Lille en mai 2016. (acteur également). Son spectacle "Traviata vous méritez un avenir meilleur" est en tournée dans toute la France en 2018.

Dimanche 15 octobre à 15h30 : (Re)lectures LECTURE #3 Daphné et Apollon avec Florent Mateo, musicien à la Péniche Opéra (32-34 quai de la Loire, 75019 Paris)

