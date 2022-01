Entre folk, pop et jazz, Youn Sun Nah creuse un nouveau sillon sur son dernier disque

La chanteuse Youn Sun Nah ne cesse de surprendre son public : après "Immersion", un disque au style très minimal, la chanteuse revient avec "Waking World", un album au carrefour des influences. Avec ce disque, Youn Sun Nah signe l'un de ses albums les plus variés et les plus personnels.

La chanteuse Youn Sun Nah, © Sung Yun Nah