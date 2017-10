Enrique Mazzola présente un panorama symphonique du Nouveau Monde...

L'invité

Spécialiste du bel canto et des répertoires classique et romantique, le chef d’orchestre Enrique Mazzola est aujourd’hui le directeur musical et artistique de l’Orchestre National d’Ile de France.

Enrique Mazzola est né en Espagne dans une famille de musiciens. Il commence très jeune l’apprentissage du violon et du piano avant d’étudier la direction d’orchestre auprès de Daniele Gatti et la composition auprès d’Azio Corghi au Conservatoire Giuseppe Verdi de Milan.

Depuis le milieu des années 1990, il est invité à diriger de prestigieuses formations telles que l’Orchestre National de France, l’Orchestre national de Belgique, l’Orchestre de l’Académie Sainte-Cécile, l’Orchestre de la RAI, l’Orchestre de la Radio de Hanovre, l’Orchestre national de Russie. Il s’est produit à la Scala de Milan, le Deutsche Oper de Berlin, le Théâtre des Champs-Élysées, La Monnaie à Bruxelles, le Bayerischer Staatsoper, le Liceu à Barcelone, le Staatstheater de Stuttgart, le Teatro del Maggio Musicale à Florence, l’Opéra de Rome, l’Opéra Royal des Flandres, le Bolshoi à Moscou et dans les principaux festivals européens, notamment avec une nouvelle production de Falstaff qu’il a dirigée à Aix-en-Provence, au Festival de Radio-France et Montpellier, au München Opernfestspiele, au Rossini Opera Festival, à la Biennale de Venise ou encore au Dvořak Praha Festival…

De 1999 à 2003, Enrique Mazzola a été directeur artistique et musical du Festival Cantiere Internazionale d’Arte à Montepulciano en Italie, où il a dirigé de nombreux concerts symphoniques et de nouvelles productions d’opéras avec l’orchestre du Royal Northern College of Music de Manchester.

Egalement passionné de musique contemporaine, Enrique Mazzola participe à de nombreuses créations lyriques, comme celle de « Il Re Nudo » de Luca Lombardi à l’Opéra de Rome en 2009.

Tout un monde musical : "New World" du 14 au 20 octobre 2017

Programme du concert :

Dai FUJIKURA (compositeur en résidence) - "Uto" pour quatre percussions

John ADAMS - "Dr Atomic Symphony"

Anton DVORÁK - "Symphonie n° 9 en mi mineur « Du Nouveau Monde » op. 95"

Où l'entendre...

SAMEDI 14 OCTOBRE 2017 : Puteaux (92) - Conservatoire Jean-Baptiste Lully. 20H45

MARDI 17 OCTOBRE 2017 Antony (92) - Espace Vasarely 20H30

MERCREDI 18 OCTOBRE 2017 Le Chesnay (78) - La Grande Scène 20H30

JEUDI 19 OCTOBRE 2017 Boulogne-Billancourt (92) - La Seine Musicale - 20H30

VENDREDI 20 OCTOBRE 2017 - Grande salle Pierre Boulez - Philharmonie Paris (75) 20h30 + Clé d'écoute présentée par Camille Villanove à 19H

Programmation musicale de l'invité