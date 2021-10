Emmanuelle Haïm, invitée de la matinale pour une journée spéciale en l'honneur du Concert d'Astrée

Emmanuelle Haïm célèbre cette année les 20 ans du Concert d'Astrée, l'ensemble consacré à la musique baroque qu'elle a créé.

Bien qu'il ait 21 ans d'existence, le Concert d'Astrée célèbre ses 20 ans cette année, en raison de l'arrêt des concerts pendant l'année 2020. La claveciniste et cheffe d'orchesre Emmanuelle Haïm revient ce matin sur le parcours remarquable de son ensemble au micro de Jean-Baptiste Urbain.

Fondé en 2000, le Concert d'Astrée est devenu aujourd'hui un orchestre de musique baroque incontournable en France et dans le monde. L'ensemble vocal et instrumental remporte le prix du meilleur ensemble de l'année aux Victoires de la musique classique en 2003 et entre en résidence à l'Opéra de Lille en 2004. Il s'est depuis fait remarquer dans de nombreuses représentations à l'Opéra de Paris, au Théâtre des Champs-Elysées, ou encore au Festival d'Aix-en-Provence.

Le Concert d'Astrée retour sur les rails après presque un an d'arrêt des concerts

Malgré la crise sanitaire et l'arrêt des spectacles pendant l'année 2020, Le Concert d'Astrée est de retour sur scène pour la saison 2021-2022. Emmanuelle Haïm a inauguré le début de la saison avec une représentation d'Idoménée de Campra à l'Opéra de Lille. Cette représentation a failli être annulée en raison d'une soliste testée positive au Covid 19, mais a heureusement pu être sauvée grâce à un jeu de mime ingénieux proposée par Caroline Sonrier, la directrice de l'établissement. L'ensemble d'Emmanuelle Haïm se rendra en novembre à Berlin pour cet Idoménée au programmé au Staatsoper, et donnera dans cette même ville un gala d'anniversaire dirigé par Simon Rattle, au profit de l'Institut du Cerveau. Un gala des 20 ans sera également donné le 12 novembre à Paris, au Théâtre des Champs Elysées.