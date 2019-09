Emmanuelle Bertrand, l'invitée du jour

Sortie CD : "Jean-Sébastien Bach : suites pour violoncelle seul", fruit d'une rencontre entre une interprète et son instrument

J’ai attendu jusqu’à que ce soit une nécessité absolue pour moi de jouer ces Suites de Bach. C’est aussi grâce à la découverte de cet instrument baroque, de ce violoncelle avec ses cordes en boyau, avec lequel j’ai enregistré ces Suites, que cela a été possible.

Par fidélité, je ne jouais que sur mon violoncelle moderne, j’étais très heureuse dessus. Aujourd’hui avec mon violoncelle baroque, je peux lâcher prise, m’abandonner. Emmanuelle Bertrand

Malgré une discographie très riche en XIXe et XXe siècles, et un amour certain de la musique de chambre, Emmanuelle Bertrand revient aux fondamentaux avec cet opus consacré aux suites de Bach pour violoncelle seul. Mais ce disque n'a pu se réaliser que grâce à une rencontre ; celle de la violoncelliste avec un instrument Carlo Tononi du début du XVIIIe siècle, monté "baroque", avec cordes en boyaux et archet à l'avenant.

Je découvre la perception de l’intégrale, le fait de jouer ces 6 suites. C’est un cheminement particulier, l’impression qu’on traverse une vie entière. Dans ces Suites de Bach, il existe une réelle jubilation, quelque chose de très positif. Emmanuelle Bertrand

