Emmanuel Krivine est l'invité de Musique Matin

L’Orchestre National de France poursuit en 2019-2020 son cycle Berlioz (avec Emmanuel Krivine en septembre puis avec Riccardo Muti en avril, tous deux en compagnie de Marie-Nicole Lemieux), consacre deux rendez-vous à la musique espagnole et latino-américaine avec Josep Pons et Alondra de la Parra en fin de saison, et illustre plusieurs thèmes choisis par Radio France, avec notamment un coup de projecteur sur des œuvres du très jeune Beethoven et sur des pages incontournables de ce compositeur.

Emmanuel Krivine, pour sa troisième saison comme directeur musical de l’Orchestre National de France, dirigera en particulier trois symphonies portant le numéro 9 (de Beethoven, Bruckner et Dvořák).

L’orchestre invite de grands chefs tels que Neeme Järvi, Daniele Gatti, Gianandrea Noseda, Christian Zacharias, et de grands solistes : Evgeny Kissin (tournée à Bucarest en septembre), Martha Argerich, Renaud Capuçon, Julia Fischer, Seong-Jin Cho, Behzod Abduraimov, Matthias Goerne… Il donnera des concerts à Lucerne en septembre, puis en Allemagne, Autriche et Slovaquie en janvier.

Programmation musicale