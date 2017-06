Emmanuel Dongala, écrivain

Notre invité est romancier, dramaturge et chimiste. Il est né en 1941 à Alindao, en République Centrafricaine, mais c’est en République populaire du Congo qu’il passe son enfance. Il part ensuite étudier aux Etats-Unis et en France avant de devenir professeur de chimie à l’Université de Brazzaville. Lorsque la guerre civile éclate au Congo en 1997, il trouve refuge aux Etats-Unis grâce au soutien de l’écrivain américain Philip Roth. L’écriture intègre peu à peu sa vie pour finalement l’envelopper entièrement. Dans ses romans, il explore des thématiques variées qui lui sont chères : l’exil, l’Afrique, les enfants-soldats ou encore le jazz. Pour son nouveau roman, Sonate à Bridgetower, il s’aventure dans l’Europe des Lumières, sur les traces d’un jeune garçon surdoué et de son violon...

Programmation musicale de l'invité

♫ Ludwig Van Beethoven

Sonate pour violon et piano n°9 en la majeur op.47 (à Kreutzer) : I. Adagio sostenuto

David Oistrakh, violon

Lev Oborin, piano

EMI

♫ Ludwig Van Beethoven

Symphonie n°6 en Fa Maj op 68 (Pastorale) : Lustiges Zusammesein der Landleute (Réunion joyeuse de paysans)

Orchestre Philharmonique de Vienne,

Claudio Abbado, direction

DG

♫ Joseph Haydn

Symphonie n°85 en si bémol majeur “La Reine de France” Hob.I:85 : IV. Finale. Presto

Le Concert de la Loge,

Julien Chauvin, direction

APARTHE

♫ Leos Janacek

Quatuor à cordes n°1 JW VII:8 (Sonate à Kreutzer) : Con moto

Quatuor Jerusalem

HARMONIA MUNDI

♫ Aaron Copland

Appalachian spring : very slowly - version pour grand orchestre

Orchestre symphonique de Londres,

Aaron Copland,

SONY