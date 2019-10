Frédérick Haas, Carole Cerasi, Marc Voinchet et Jean-Pierre Rousseau sont nos invités du jour

Scarlatti 555

C'est Marc Voinchet, directeur de France Musique, qui est à l'origine de ce projet très ambitieux : jouer les 555 Sonates de Domenico Scarlatti à l'occasion de 35 concerts organisés lors du festival Radio France Occitanie Montpellier durant l'été 2018, dirigé par Jean-Pierre Rousseau, dans des lieux patrimoniaux exceptionnels. C'est durant toute cette année 2019 que les 555 sonates ont été diffusées sur France Musique.

Scarlatti Night Fever

Cette soirée musicale fêtera les 334 ans du compositeur et clôturera cet immense projet. 30 clavecinistes et pianistes défileront sur la scène de l'Auditorium de Radio France pour nous proposer du Scarlatti classique, jazz ou encore électronique !

Frédérick Haas

Claveciniste, il est professeur au conservatoire Royal de Bruxelles et également à la direction de l'ensemble Ausonia, qu'il a créé en 1998. Mondialement reconnu et jury des concours internationaux de clavecins, il a participé au projet de l'enregistrement des 555 sonates de Scarlatti en en enregistrant 30 d'entre elles.

Carole Cerasi

Carole Cerasi est aussi de ceux qui ont enregistré une partie des 555 sonates de Scarlatti : claveciniste, elle a par ailleurs un répertoire assez large, allant de Byrd, Froberger, les clavecinistes français, Bach et ses fils, jusqu'à Haydn et le jeune Beethoven.

Jean-Pierre Rousseau

Directeur de France Musique de 1993 à 1999, directeur de Orchestre philharmonique royal de Liège et Salle Philharmonique de Liège pendant 15 ans, directeur de la Musique de Radio France jusqu'en 2015 et actuellement directeur du Festival Radio France Occitanie Montpellier, Jean-Pierre Rousseau sera présent avec nous pour parler de la folle aventure Scarlatti et de l'enregistrement de ses 555 sonates qu'il a dirigé.