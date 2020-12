Émilie Delorme, directrice du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris

Le Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris fête ses 30 ans! Les portes du conservatoire s'ouvrent sur trente ans d'aventure musicale à la Villette. Avec la crise actuelle, comment le Conservatoire pourra faire face aux nouveaux enjeux pour aider les jeunes musiciens ?

Un anniversaire est aussi l’occasion de prendre le temps nécessaire à une rétrospection pour mieux se projeter et imaginer ce que devra être le Conservatoire de demain. Cette réflexion est d’autant plus impérative après la pandémie Covid-19 qui a modifié notre rapport au monde. Le Conservatoire se doit de se saisir de ces questionnements qui ont traversé la société et le monde de l’art. Plusieurs grandes personnalités artistiques et intellectuelles, spécialistes de l’enseignement artistique et de la culture sont invitées à nourrir ces réflexions, dans le but essentiel de se réinventer.

Lundi 7 décembre 2020 :

13 h - 16 h: Scène de demain

16 h : Concert des lauréats des disciplines vocales 2020

Penser le conservatoire

Le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, dirigé par Émilie Delorme, est le premier établissement public français de transmission des arts musicaux et chorégraphiques.

Depuis sa création en 1795 pour former les musiciens de la jeune République, le Conservatoire cultive une tradition d’excellence, enrichie au cours de son histoire par les apports successifs des différentes personnalités, élèves et professeurs, qui s’y côtoient.

Fêter, voir, écouter et aussi saisir cette occasion d’un anniversaire pour imaginer le Conservatoire de demain. Comme toutes institutions, le CNSM a subit le confinement et le déconfinement, Emilie Delorme nous dévoile les coulisses du conservatoire et ses projets d'établissement.

Première femme Directrice du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris

Émilie Delorme suit des études d'ingénieur et obtient le diplôme d'ingénieur civil de l'École nationale supérieure des mines de Nancy, en parallèle de ses études au conservatoire de Lyon puis de Nancy où elle obtient un prix d'alto, un diplôme de violon et un diplôme d'analyse musicale. Elle suit en 1999 un troisième cycle en gestion des institutions culturelles à l'Institut supérieur de management culturel, tout en travaillant chez IMG Artists.

Elle travaille au festival international d'art lyrique d'Aix-en-Provence en 2000, au théâtre royal de La Monnaie à Bruxelles en 2003, et à nouveau au festival d'Aix à partir de 2007. Elle devient la présidente du Salon Festival international de musique de chambre de Provence. Elle crée avec Bernard Foccroulle un réseau d’académies d’opéra, European Network of Opera Academies, et le dirige depuis 2011. Elle développe des coopérations avec des artistes du bassin méditerranéen en créant le réseau MEDiterranean INcubator of Emerging Artists (Medinea).

Émilie Delorme est nommée directrice du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris au 1er janvier 2020, succédant à Bruno Mantovani et devenant la première femme à occuper ce poste.